Francesca De André e il ritorno di fiamma con Giorgino dopo i tradimenti

Da domenica 22 settembre alle 17.20 torna l'appuntamento settimanale con Domenica Live, il salotto del dì festivo di Barbara d'Urso. La conduttrice partenopea, che in serata sarà anche impegnata con la seconda puntata di Live – Non è la d'Urso, ospiterà nel suo salotto numerosi ospiti esclusivi tra i quali Francesca De André. La figlia di Cristiano tornerà in tv per annunciare il ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini.

La coppia era scoppiata durante il Grande Fratello 16 a causa di alcuni presunti tradimenti del ragazzo, di cui la nipote di Faber è venuta a conoscenza durante le dirette del serale del reality. Gli scontri tra i due sono stati molto accesi, così come quelli tra Tambellini e Barbara d'Urso, che ha più volte messo in guardia la sua concorrente dai comportamenti del suo fidanzato. Tra Giorgino e Francesca De André sembrava essere una storia finita, tanto che la ragazza ha accettato le avances di Gennaro Lillio, con lei recluso al Grande Fratello. Tra i due la passione è stata forte fin dai primi giorni ma la loro relazione ha preso il via solo dopo la rottura della De André con Tambellini.

Proprio quando la relazione con l'imprenditore toscano sembrava ormai alle spalle è arrivata la notizia della rottura tra Gennaro Lillio e Francesca, che dopo aver trascorso quasi tutta l'estate da coppia innamorata si sono lasciati ai primi d'agosto. Sono state numerose le dichiarazioni social dall'una e dall'altra parte. Il modello napoletano ha lasciato più volte intendere che alla base della profonda crisi con Francesca De André ci fosse proprio il riavvicinamento con Tambellini, sempre negato dalla diretta interessata. Tuttavia, dopo l'intervista di Gennaro Lillio a Pomeriggio5, ecco che Francesca De André e Giorgio Tambellini arrivano a Domenica Live per raccontare il ritorno di fiamma e la loro versione dei fatti.

La coppia non sarà però l'unica esclusiva choc della prima puntata della nuova stagione del salotto domenicale di Barbara d'Urso, che accoglierà anche Jasmine Carrisi e sua madre Loredana Lecciso. Le due commenteranno le ultime vicende legate alla loro ampia famiglia allargata. È presumibile che Barbara d'Urso - insieme a Ivan Roncalli, braccio destro e autore di tutte le sue trasmissioni - non abbia annunciato alcuni ospiti e argomenti per lasciare ai telespettatori il gusto della sorpresa. Domenica prenderà il via anche “Domenica Alive” uno spazio tutto nuovo che vedrà alcuni volti noti cimentarsi di volta in volta nell'interpretazione di famosi videoclip e musical, per una parentesi di divertimento postprandiale domenicale.