Ritorno di fiamma tra Francesca De André e Giorgio Tambellini?

Continua a far discutere la rottura tra Francesca De André e Gennaro Lillio, una delle coppie che tra mille vicissitudini si è formata all'interno della casa del Grande Fratello 16. A dare l'annuncio della separazione è stato il modello napoletano solo pochi giorni fa attraverso una storia su Instagram. Ha lasciato intendere che dietro questa decisione potesse esserci un presunto riavvicinamento tra l'opinionista di Barbara d'Urso e il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini.

La figlia di Cristiano De André non perso tempo e ha smentito immediatamente le insinuazioni di Lillio, contestando anche i modi e i tempi con i quali ha voluto dare l'annuncio della loro separazione. La ragazza ha voluto smentire categoricamente di essersi sentimentalmente riavvicinata a Giorgio Tambellini. Con lui durante l'esperienza del reality ci furono scontri ad alta tensione. Sono stati molti i seguaci di Francesca De André ad averle chiesto spiegazioni su quanto insinuato da Gennaro Lillio e per questa ragione la ragazza ha voluto precisare che con l'imprenditore toscano ci sia stato solo un incontro chiarificatore.