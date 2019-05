Domenica Live, parla "l'amante" del fidanzato della De André

Domani sera, al Grande Fratello sarà una puntata davvero bollente: Francesca De André incontrerà il fidanzato Giorgio.

Di lui, da quando è all’interno della Casa, ha potuto vedere solo delle foto, quello che Barbara d’Urso le ha mostrato e lo vedevano insieme ad una ragazza bionda di nome Roxy. Queste immagini avevano creato molto turbamento in Francesca che più vote nella settimana si era scagliata contro questa ragazza, soprattutto per il fatto che i due sarebbero stati fotografati sotto la casa in cui Francesca convive con Giorgio.

Oggi Roxy è stata invitata per raccontare la sua versione dei fatti a Domenica Live dove Barbara D’Urso in una “busta choc” aveva altre foto di lei insieme a Giorgio seduti ad un caffè. Ma, nonostante i tanti attacchi da parte degli opinionisti invitati, Roxy ha smentito categoricamente la sua storia con il fidanzatosi della De André.

“ Ero lì per lavoro, ero sotto casa di Francesca, c’hanno fatto le fotografie. Non eravamo soli. Eravamo io, Giorgio e la cugina di Giorgio. Io sono una mamma, di un bambino di 6 anni, e non mi metto in mezzo a certe situazioni con un uomo fidanzato - ha spiegato - . Non sono mai salita a casa sua ”.

La sua versione però non ha convinto molto, vediamo se convincerà quella di Giorgio che domani sera potrà entrare nella Casa per chiarire con Francesca che nel frattempo però si è moto legata a Gennaro e tra loro si aspetta solo il bacio.