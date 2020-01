Domenica Live, scontro infuocato tra Paola Caruso e Moreno Merlo

Nel salotto pomeridano del talk show Domenica Live sono volati strali di accuse e invettive: una guerra in diretta scoppiata per l'ennesima volta tra Paola Caruso e il suo ex fidanzato Moreno Merlo. L'ex Bonas di "Avanti un altro" è esasperata dalle insistenti e deleterie vessazioni che l'ex tentatore di Temptationi Island le riserva contro. Oramai tra i due ex è in corso uno stillicidio avvilente condotto contemporaneamente su più campi: sui social network e in televisione. L'ennesimo round all'ultimo sangue dell'incontro-scontro infuocato è avvenuto alla corte di Barbara d'Urso, che da brava conduttrice e mediatrice ha funto da arbitro nell'accesissima contesa tra gli ex fidanzati. La Caruso non ne può più di contrattaccare e rintuzzare ai costanti attacchi gratuiti del deejay e, dinanzi alle telecamene di Domenica Live, ha dato sfogo a tutta la sua rabbia repressa e al suo malcontento per una situzione divenuta ormai insopportabile. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi non ha perso tempo e ha cominciato a sviscerare tutti gli argomenti addotti contro Moreno, quest'ultimo in collegamento video con la trasmissione di Canale 5.

"Moreno Merlo? Non ha mai smesso di attaccarmi e anche questo mi ha profondamente segnato. Lui può solo parlare di me, non può fare niente altro, e mi attacca sui social" , ha inveito la Caruso riferendosi alla serie di cattiverie sul suo conto postate via social dal suo ex. Dal canto suo, Moreno Merlo ha prodotto la sua versione e sotto lo sguardo attonito di Barbara d'Urso ha accusato l'ex Bonas di essere una manipolatrice, che utilizza strumentalmente i fatti e le persone a proprio vantaggio personale. Il deejay ha insinuato che lei lo avrebbe schernito sui social, ironizzando sul suo orientamento sessuale. E lui per ripicca ha affermato che Paola si reputa talmente avvenente, sopravvalutando se stessa, al punto da classificare gli uomini che non cadono ai suoi piedi automaticamente come omosessuali, vedi il caso di Ivan Gonzales al GF Vip. Le parole esternate da Merlo sono dure e intransigenti: " Tutti quelli che non vogliono continuare una relazione con la Caruso vengono definiti gay. Le accuse che ha mosso contro di me le ha rivolte anche ad Ivan Gonzalez ". Paola Caruso, evidentemente, estenuata dalla situazione "incancrenitasi" con il modello, soverchiava il tono della sua voce, e, incurante di tutti, canticchiava a squarciagola pur di non ascoltare il monologo denigratorio del suo ex fidanzato. Tra i due ex si è innescata una diatriba tutt'altro che semplice da dirimiere, e nemmeno l'ntervento di Carmelita nazionale è riuscito a placare gli animi in sobillazione.

Paola Caruso e il diverbio infuocato con Moreno Merlo a Domenica Live

Paola Cariso, in preda ad uno stato di forte agitazione, ha attaccato Merlo su tutti i fronti senza permettergli di poter replicare. " Mi fai schifo, Moreno! ". ha esclamato la showgirl nel salotto della d'Urso. " Hai contattato perfino la mia ex cognata per metterla contro me e mio figlio! Ti devi solo vergognare! ", ha inveito la Caruso in tono sdegnato. La conduttrice ha dovuto interrompere il proseguo della messa in onda dei servizi a causa del clima turbolento creatosi in studio. Stando alle parole della 33enne, Moreno ha persino contattato la sorella di Francesco Caserta, l’uomo con cui oggi condivide una storia sentimentale e con il quale ha procreato lo scorso anno il figlio Michelino: " Le hai scritto per mettermi di nuovo contro quella famiglia. Stai facendo del male a un bambino, che hai anche tenuto in braccio e coccolato. Sei il demonio, fai schifo ".

La Caruso ha proseguito la sua sfuriata senza permettere a Moreno di inserirsi nel discorso, approfittando del mal funzionamento del microfono di lui. La soubrette ha continuato ad attaccare furiosamente il suo ex fidanzato: " Lui mi augura di non lavorare più anche se sa che mantengo solo io mio figlio, fai schifo, ti devi mettere la testa sotto come gli struzzi, sapendo cosa ho passato con il padre di mio figlio, fai schifo, ti devi vergognare!. Sai bene tutti i sacrifici che faccio per crescere mio figlio da sola. Fai schifo! Vergognati! ” . Ma, non ancora soddisfatta della sue invettive e recriminazioni emesse contro Moreno Merlo, ha continuato sull'onda dell'ira: " Sei zero mischiato a niente e metti in mezzo mio figlio, hai scritto alla sorella del padre di mio figlio per mettermi ancora la famiglia contro. Sei stato a casa mia e hai abbracciato mio figlio! Il padre di mio figlio non si è mai comportato così come quest’uomo ", ha dichiarato furente, sminuendo il modello rispetto al padre di suo figlio Michelino, con il quale ha appianato alcune divergenze durante le recenti festività natalizie. Il soliloquio di Paola Caruso è proseguito incessante: " E’ un incubo questo uomo! E’ ossessionato da me, non ce la faccio a stare con un uomo così! Devi sparire, perchè quello sei, il niente mischiato a nulla. Non ti cag* dal 31 di ottobre, da quando ci siamo lasciati, fatti la tua vita, fai schifo! Brutto schifoso, verme, sei stato 3 mesi con me in casa, pezzente, fatti la tua vita Merlo che sei finito! Solo tu mi stalkerizzi in questo modo! ", ha tuonato con veemenza la Caruso.

Moreno Merlo, prendendo finalmente la parola, ha tacciato la Caruso di essere omofoba, come ritorsione per l'appellativo derisorio affibbiatogli dall'ex Bonas: " Morena Sciacalla ". A tali accuse, Paola Caruso ha risposto:“ Mi sono sbagliata. Non ho voluto intendere che Moreno è gay… Siamo stati insieme e siamo andati a letto insieme ovviamente, quindi non è gay. Ma tanto è tutto inutile… Sta facendo cyberbullismo da mesi. Parla di te, non fare più il mio nome! Fatti una vita, trovati una ragazza…". Ecco la replica velenosa del deejay: " Ognuno raccoglie ciò che semina. Tu hai voglia di spiattellare la tua vita in tv denigrando tutti? Ti prendi i soldini e ti prendi anche le critiche di chi si accorge di che persona sei. Mi dispiace per te - ha aggiunto Merlo -. Denigrare tutto e tutti non è un lavoro... continua pure così... ti stai auto distruggendo. Tutti i tuoi ex dicono le stesse cose... un motivo ci sarà. Ti nascondi dietro un 'Ho sbagliato a parlare' dicendo Morena, sciacalla, Ivan presunto gay. Povera sbagli sempre a parlare. Magari un libro ti potrebbe aiutare... che dici!" .