Donald Trump contro Bette Midler: "È una pazza"

Donald Trump non ha perso tempo e, nonostante gli impegni in terra britannica, ha trovato un momento utile per rispondere all'attrice Bette Midler, definendola "pazza". Il presidente americano ha utilizzato Twitter come piattaforma comunicativa, sottolineando il comportamento scorretto della donna, attaccandola a distanza per aver condiviso una citazione rivelatasi falsa. La stessa Midler aveva subito provveduto a correggere il tiro, specificando di aver riportato per errore una notizia non esatta e apprestandosi a chiedere scusa. Un gesto che Trump non ha neppure considerato, sfogando tutta la sua ira contro la storica e amatissima attrice statunitense.

Washed up psycho @BetteMidler was forced to apologize for a statement she attributed to me that turned out to be totally fabricated by her in order to make “your great president” look really bad. She got caught, just like the Fake News Media gets caught. A sick scammer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 giugno 2019

Dopo averla insultata, Trump si è soffermato sulle scuse della donna, certo che sia stata forzata a metterle in atto, chiamandola pazza oltre ad autodefinirsi " grande presidente" . Una sequenza di caratteri dal tono aggressivo che non sono passati inosservati, una prassi ormai consolidata per il presidente, solito a utilizzare Twitter in modo costante. Ad attenderlo non solo i suoi innumerevoli sostenitori ma anche tantissimi cittadini americani, che si sono schierati dalla parte di Bette, sottolineando il suo gesto elegante e pieno di classe.

Un comportamento, quello del presidente americano, decisamente frequente, che scatena quotidianamente dibattiti fra sostenitori e detrattori.