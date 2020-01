Donald Trump: "La regina Elisabetta è una grande donna"

Il rapporto tra Donald Trump e Meghan Markle oscilla tra incontri mancati e frecciatine al vetriolo. Come ricorda Vogue Italia, durante una puntata del The Nightly Show with Larry Wilmore del 2016 la futura duchessa di Sussex definì il presidente americano “misogino”. Intervistato dal conduttore Piers Morgan, alla televisione britannica, Trump rispose: “Meghan Markle è stata cattiva con me, ma non è da me essere cattivo con lei”.

Dopo queste dichiarazioni piuttosto bellicose i toni si smorzarono. In questi giorni Donald Trump ha voluto dire la sua in merito al caso Sussex durante un’intervista a Fox News trasmessa lo scorso venerdì 10 gennaio. Come riporta Royal Central in questa occasione il presidente americano ha espresso la sua posizione anche in merito alle tensioni con l’Iran e all’impeachment che lo vede protagonista.

L’intervistatrice Laura Ingram ha chiesto a Donald Trump cosa ne pensasse della bomba mediatica lanciata da Harry e Meghan. “The Donald” ha risposto di non volersi intromettere nella faccenda giudicando la scelta dei Sussex, ma ha anche puntualizzato: “Ho davvero un grande rispetto per la regina, non penso che questo dovesse accadere proprio a lei” ritenendo la situazione “triste. Davvero. Penso che sia triste e che la regina sia una grande donna”.

Donald Trump ha lodato la sovrana e le sue capacità sottolineando: “Non ha mai fatto un errore a ben guardare. Intendo dire che è sempre stata impeccabile” , aggiungendo: “Abbiamo dei buoni rapporti”. Il presidente ha ricordato che durante la sua ultima visita di Stato a Londra, la scorsa estate, era stato programmato un incontro di soli 15 minuti con Sua Maestà. Quest’ultima, invece, avrebbe insistito affinché Trump rimanesse a parlare con lei più a lungo di quanto stabilito.

Il presidente degli Stati Uniti non ha mai nascosto la sua ammirazione nei confronti della regina Elisabetta, definendola anche “una donna eccezionale” in occasione di un’altra intervista rilasciata al Sun proprio a margine dell’ultima visita di Stato a Londra. Donald Trump espresse in quel caso tutto il suo rispetto per una sovrana in grado di evitare le controversie e di rappresentare al meglio la sua nazione.

Forse il presidente vede in Sua Maestà un esempio da seguire e nelle sue azioni. Nonostante la sua risposta molto diplomatica nei confronti delle decisioni di Harry e Meghan, si intuisce chiaramente che la sua simpatia sia tutta per la monarca alle prese con una questione per niente facile da gestire.