Donatella Rettore: "Lady Gaga è una cozza"

Ospite del programma #Cr4 - La Repubblica delle Donne, Donatella Rettore ha confermato di aver affermato in passato che Lady Gaga è una cozza, ma questo giudizio porta alla dura contestazione degli altri ospiti in studio.

Piero Chiambretti chiede conto a Donatella Rettore di una sua vecchia dichiarazione, non proprio tenera, nei confronti di Lady Gaga. La cantante italiana non si tira indietro e ribadisce la sua convinzione: "Sì, ho detto che è una cozza, è vero". La donna prova a spiegare la sua affermazione: "A me hanno chiesto se lei è bella o no. Io ho detto che non è bella. Le belle sono altre". "Per me è affascinante, è una grandissima cantante", aggiunge la cantante come per provare a rimediare.

Questa dichiarazione ha mandato su tutte le furie gli altri ospiti in studio. Il primo ad intervenire è stato Cristiano Malgioglio, che con Lady Gaga rivendica radici comuni: una sua bisnonna avrebbe lo stesso cognome dei parenti italiani della Germanotta, e con loro condividerebbe anche il paese di origine. L'artista siciliano ha preso subito le difese della "cugina americana" e si è scagliato contro Donatella Rettore: "Lei non è una cozza, è bellissima, è un’artista immensa. Ma come ti permetti?".

La dichiarazione non ha lasciato indifferente nemmeno Antonella Elia: "Scusa ma l’hai vista nel film "A Star Is Born"? È meravigliosa, non era nemmeno ossigenata, aveva i capelli castani, era di una bellezza travolgente". La reazione più dura, però, è stata quella di Francesca Barra che ha contestato il concetto di "bellezza perfetta" e si è fatta portatrice di una battaglia per l'autoaccettazione, sulla scia del movimento del "body positive".

"Quando c'è un talento così immenso, ma che cosa ce ne frega dell'estetica soggettiva, dobbiamo finirla di tirare fuori certi termini, come cozza o non cozza", sentenzia la Barra. La giornalista aggiunge: "Ma che metri di estetica diamo alle ragazze che ci guardano, se diciamo che Lady Gaga è una cozza?".

Anche successivamente, Francesca Barra è tornata a stigmatizzare le parole di Donatella Rettore e, parlando degli odiatori sul web, ha dichiarato: "Smettiamola di chiamarli haters, sono criminali. Voglio togliere la voce a questi criminali e perseguirli in tribunale, non devono usarli più i social". "Noi siamo più belle dell’odio, noi siamo uniche e meravigliose così come siamo, altro che cozze!", ha chiosato la Barra.

