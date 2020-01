Il duro attacco di Gennaro Lillio a Daniele Dal Moro: "Viscido e meschino"

La presenza di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne in qualità di tronista ha scatenato non solo la reazione polemica del web, ma anche quella di Gennaro Lillio, suo ex coinquilino nella Casa del Grande Fratello.

Tra i due i rapporti non sono rimasti ottimi a causa dell’amicizia tra il napoletano e Martina Nasoni, con la quale Dal Moro ha avuto una relazione sentimentale dopo la fine del reality show di Canale 5. Daniele, infatti, non ha mai visto di buon occhio la frequentazione tra Gennaro e la sua ex fidanzata, e non ha perso occasione per lanciare frecciatine velenose indirizzate ai due insinuando che tra loro ci fosse molto di più di quello che dichiaravano pubblicamente.

Ma ciò che ha maggiormente infastidito Lillio e lo ha spinto ad attaccare duramente Dal Moro sono state le parole che quest’ultimo ha ripetuto fino allo sfinimento attraverso i suoi canali social: “io non amo il mondo della televisione e dello spettacolo”. Eppure, nonostante queste dichiarazioni, l’ex gieffino ha accettato la proposta di Uomini e Donne e ha deciso di partecipare al dating show di Maria De Filippi nei panni di tronista. Una scelta contraddittoria con le sue dichiarazioni che ha scatenato la reazione furiosa di molti utenti della rete e dello stesso Gennaro Lillio che, attraverso una serie di Instagra story, ha espresso il suo duro parere sull’ex coinquilino.

“ Caro Daniele Dal Moro, faccio nomi e cognomi, visto che non hai fatto altro che criticare Martina riguardo Uomini e Donne, l’amicizia che ha con me, mettendola in dubbio, criticandola, provocandola, facendo spesso storie o battutine nei suoi confronti – ha esordio Gennaro - . Io oggi non posso gioire del fatto che tu sia sul trono perché se non fosse stato così, non ti nego che mi avrebbe fatto piacere ”. Lillio, quindi, ha proseguito con il suo feroce attacco nei confronti di Daniele: “ Visto che hai tanto parlato, hai tanto millantato, dopo questo posso dire che sei un falso, sei un’ipocrita, sei una persona meschina, una persona viscida, e io sono contento che Martina si sia allontana da te. Buon trono! ”.

Anche la Nasoni, dal canto suo, ha voluto esprimere il suo parere su quanto accaduto nelle ultime ore, ma soprattutto ci ha tenuto a precisare che “mai” scenderà la scalinata di Uomini e Donne per corteggiare Daniele.