"Lo sai che Meghan sa doppiare?" Quell'incontro prima del divorzio da corte

Continuano a susseguirsi voci di corridoio sull’attuale situazione che Meghan Markle e il Principe Harry stanno vivendo. La situazione non è chiara dopo la rottura, ma ora non resta che attendere il vertice organizzato dalla Regina e conoscere il destino dei duchi e della stessa famiglia. La stampa però continua a scavare nella vita di Meghan e di Harry, soprattutto nel loro stesso passato, per cercare di capire cosa avrebbe spinto la coppia a compiere un passo del genere. Sì, perché sono in molti a credere che, un divorzio dalla Corona, non è una scelta facile da prendere e quindi deve pur esserci un indizio.

Al setaccio è una delle tante apparizioni pubbliche di Meghan e di Harry, risalente a questa estate, come riporta il The Sun in un breve video. Qui ci sarebbe un indizio, un piccolissimo dettaglio, che farebbe capire molte cose, o almeno così sembra. I duchi da tempo stavano pensando al loro futuro. Il video che inchioderebbe gli ex reali inglesi fa riferimento all’ingaggio di Meghan come doppiatrice per un film Disney. Nella giornata di sabato è trapelato infatti che la Duchessa avrebbe già firmato il suo primo contratto di lavoro dopo la Megxit. La Markle potrebbe figurare come doppiatrice in uno dei prossimi film del colosso dell’intrattenimento dei più piccoli, ma il ricavato non finirà nelle sue tasche, ma ad un’associazione benefica che preserva gli elefanti in Africa.

Questo lavoro non è spuntato dal nulla e ci sarebbe persino lo zampino di Harry. La notizia del lavoro di Meghan pare essere fondata, dato che è stata riportata da quasi tutti i magazine internazioni più autorevoli, ma ci sarebbe un colpo di scena. Durante la premiere a Londra de "Il Re Leone" che si è svolta in estate, esattamente il 14 luglio, durante i festeggiamenti e poco dopo la passerella sul red carpet, il principe Harry si sarebbe avvicinato al Ceo Bobby Iger. Complimentandosi per il lavoro svolto, il duca seppur brevemente, avrebbe parlato di lavoro con il dirigente. "È conoscenza che Meghan è anche doppiatrice? Non lo sapeva? – si rivolge a uno stupito Bobby Iger -. Lei è molto interessata. Ci farebbe molto piacere provare".

Intanto poco distante da Harry, Meghan chiacchierava con Jay-Z e Beyoncè, come se nulla fosse. È stato quindi il principe a procurare l’ingaggio alla Markle? Già in estate i duchi stavano esplorando nuovi orizzonti, al di là della vita di corte?