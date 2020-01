Da Ed Sheeran e Irama a Teresa Langella, i vip dicono addio ai social network

C'è chi ritorna (Fabrizio Corona) e chi se ne va. Il 2020 si apre con l'addio ai social network da parte di alcuni personaggi famosi. L'uscita di scena dal web più eclatante è sicuramente quella del cantante Ed Sheeran, che alla vigilia di Natale ha deciso di pubblicare il suo ultimo post. Con un breve messaggio, il cantante inglese ha reso pubblica la sua scelta di staccare la spina dopo tre anni di lavoro intenso, che lo ha reso l'artista del decennio nel Regno Unito.



Il comunicato è apparso sul suo profilo ufficiale Instagram il 24 dicembre e ha lasciato senza parole i suoi fan: " Andrò di nuovo in pausa. Il Tour di “Divide” ha cambiato la mia vita in moltissimi modi, ma adesso è finito ed è il momento di uscire e vedere un altro po’ di mondo. Ho vissuto senza pause dal 2017 quindi mi prenderò del tempo per viaggiare, scrivere e leggere. Sarò assente dai social media finché non sarà il momento di tornare ". Ed Sheeran ha rivolto gli ultimi saluti ai suoi familiari e ai suoi amici e fan, promettendo di tornare " con nuova musica quando sarà il momento giusto e avrò vissuto un po’ di più, così da avere qualcosa su cui scrivere ". Non è la prima volta che la popstar inglese scegliere di staccare la spina dai social. Lo aveva già fatto nel 2016 quando decise di oscurare i suoi account per oltre un anno, prima di tornare con il nuovo album. Prima di lui, a dicembre, anche Rihanna aveva scelto di assentarsi dal web per godersi un po' di riposo.

Per quanto riguarda invece gli artisti di casa nostra, il 2020 si apre senza la presenza su Instagram del cantante Irama. L'ex prodigio di Amici ha detto addio ai suoi fan il 31 dicembre, spiegando di dover staccare per un breve periodo per ritrovare il giusto equilibrio. Anche un volto noto della televisione italiana ha deciso di prendersi una pausa da cellulare e vita virtuale: Teresa Langella. L'ex tronista di Uomini e Donne aveva annunciato, pochi giorni, fa di dover fare una rivelazione. Solo oggi si scopre che si tratta dell'addio a Instagram. La cantante napoletana, che scelse il corteggiatore Andrea Del Corso (che sulle prime gli disse no, per poi ripensarci), ha deciso di staccare dal web per un po'. Secondo i bene informati la scelta sarebbe legata alla presunta partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via l'8 gennaio. " E' arrivato il momento - ha scritto nelle sue storie di Instagram la Langella - ho bisogno di staccare per un po', dal lavoro, dai pensieri, da un cellulare che nell'ultimo periodo ha preso quasi il sopravvento sulla mia vita, andrò lontano, ma sarà bellissimo. Vi porterò con me, come ho sempre fatto, ma in un modo un po' diverso ".