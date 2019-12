Irama dice addio ai social, fan ​in agitazione: "Devo allontanarmi"

Pausa momentanea o saluti definitivi? Una cosa è certa: Irama, il cantante uscito dagli studi del talent di Maria de Filippi, per il momento ha deciso di staccare la spina dal mondo virtuale. Con un ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram l'ex fidanzato di Giulia De Lellis ha avvisato i suoi follower che le prossime ventiquattro ore saranno le ultime sul web e in particolare sui social network.



Negli ultimi mesi Irama aveva fatto sapere di vivere un momento di grandi cambiamenti sia personali sia professionali. L'ultimo anno del cantante è stato infatti intenso e ricco di impegni e progetti, anche se non si è concluso come molti si aspettavano. La sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo - in programma dal 4 all'8 febbraio 2020 - era data quasi per certa ma lui, attraverso alcune storie Instagram, aveva messo a tacere i rumors con una secca smentita. Oggi, a distanza di pochi giorni, il nuovo annuncio che suona come una sentenza per le migliaia di fan e follower che lo seguono non solo sui social. " 24 ore. Poi buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto ".



Sull'addio di Irama, che ha da poco festeggiato il suo 24esimo compleanno, potrebbe aver influito la recente polemica sul presunto plagio di cui la trasmissione "Le Iene" lo aveva accusato nelle scorse settimane. Quello che è certo è che i suoi fan hanno fatto muro attorno a lui, sostenendolo e incoraggiandolo a ritornare quanto prima sui social: " Ti aspetterò con ansia ", " Ti aspetteremo con ansia prenditi il tuo tempo fili ", " Ti aspetto qui, scriviamo insieme un altro capitolo in questo 2020, ovunque tu sia portaci con te, ci vediamo presto, è una promessa ", " Ti aspetteremo qui, sempre ". L'addio, che coincide con la fine dell'anno, appare per molti suoi sostenitori una scelta studiata, quel momento di pausa per tornare a scrivere le sue canzoni di cui aveva parlato mesi fa e che sembra essere arrivato.