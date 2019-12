Ed Sheeran, la verità sulle nozze con Cherry Seaborn nel videoclip "Put it all on me"

Il cantautore inglese Ed Sheeran e la neo moglie Cherry Seaborn in versione inedita, appaiono per la prima volta insieme in un video musicale. L'artista britannico ha reso la donna della sua vita protagonista nel video del suo nuovo singolo "Put It All On Me". Un brano dalle tinte romantiche che racconta l'amore in tutte le sue sfaccettature senza preclusoni di sorta e senza pregiudizi alcuni. Il cantante 28enne ha pubblicato recentemente il videoclip "Put It All On Me" feat. Ella Mai, giovane promessa del cantautorato britannico, brano incluso nella sua ultima impresa musicale "No. 6 Collaborations Project". Ed Sheeran ha inciso tale opera musicale seria lo scorso luglio, un progetto che si è avvalso della collaborazione di diversi colleghi: Camila Cabello & Cardi B, Travis Scott, Justin Bieber, Eminem, 50 Cent, Chance the Rapper, Young Thug, Skrillex e Stormzy. Una canzone intima e parzialmente autobiografica quella scriita dal talento musicale Sheeran che parla d'amore e racconta le storie sentimentali di dodici coppie realmenti esistenti, tra cui quella del cantante dai capelli rossi e della moglie Cherry Seabron. Il musicista britannico ha sorpreso il suo pubblico decidendo di includere in un suo brano momenti di gossip e un piccolo resoconto della relazione d'amore tra lui e la Seaborn, una giocatrice di hockey.

Sì, perché Ed Sheeran si è sposato con l'ex compagna di liceo Cherry Seaborn nel 2019, celebrando un matrimonio in gran segreto. La indole riservata e schiva del cantautore lo hanno indotto a salvaguadare la sua sfera privata e il giorno più importante della sua vita dagli sguardi invadenti del paparazzi. Per la delusione dei suoi numerossisimi fan che attendevano trepidamente di concoscere la data e i dettagli delle nozze della loro pop star. Ma Sheeran, con scaltrezza, ha sempre celato dinanzi ai media qualsivoglia indizio rivelatore. Soltanto nel corso dell'estate scorsa il cantante ha confessato laconicamente di essere convolato nozze senza dilungarsi in ulteriori dettagli. Ecco adesso avvenire la metamorfosi. Finalmente Ed Sheeran per la prima volta ha introdotto la moglie in un suo videoclip raccontando del loro legame privato e rivelando ineditamente le fasi della loro storia sentimentale e, addirittura, del giorno del fatidico sì.

Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn innamorati nel videoclip

Il cantautore di Halifax ha pubblicato il 22 dicembre scorso il video che lancia il suo nuovo brano "Put It All On Me" inciso con la collaborazione di Ella Mai, estrapolato dal suo ultimo album "No. 6 Collaborations Project". La clip è una trasposizione sublime di romanticismo, protagonista assoluto è l'amore declinato senza etichette o barriere, l'amore come energia in libertà che contanima. Il regista del videoclip è Jason Koenig, il quale con maestria ed estrosità ha realizzato un lavoro originale e superbo confezionato per il cantautore britannico. Koenig ha raccontato su Instagram le fasi di lavorazione del videoclip e della passione e dello zelo impiegati: " La troupe ha girato 17 riprese, in 18 giorni, trovando coppie reali che ballavano in tutto il mondo, con le telecamere negli zaini. So che non siamo arrivati a tutte le culture, ma ci abbiamo provato per quanto possibile. Le persone che abbiamo incontrato sono state di grande ispirazione. L’amore è reale. Ballare è la cosa migliore. Sperando di mettere un po’ di gioia nel mondo durante questa vacanza ". Il video ispirato al sentimento dell'amore ripropone le immagini di dodici coppie eterogenee, innamorate nella vita reale e provenienti da diverse aree geografiche del mondo. Il video è stato girato nell'appartamento di Londra di proprietà della coppia.

Sono coppie di giovani, anziani, omossesuali, di disparata provenienza etnica: dal Guatemala a Zanzibar, da New York alla California sino alla Tanzania. Dodici coppie che manifestano il loro amore attraverso gesti di tenerezza, affettuosità e amorevolezza, abbandonandosi al ritmo della danza e alle note dolci della canzone. Ad ogni coppia il cantante ha associato una didascalia che racconta istanti della loro storia d'amore. Nel videoclip compaiono anche Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn. La coppia viene ripresa in diversi momenti intimi sempre molto innamorati e complici: mentre ballano avvinghiati circondati da altri ballerini, mentre si baciano sul divano o condividono uno spuntino in cucina. Anche alla bellissima coppia Sheeran Seaborn è associato il resoconto della loro relazione d'amore, che recita: " Ai tempi del liceo, Ed e Cherry si sono presi una gran bella cotta l’uno per l’altra. Si sono baciati al Castle on the Hill (Fortezza medievale di Framlingham). Qualche anno fa si sono riavvicinati e ci sono stati i fuochi d’artificio. Si sono sposati a gennaio 2019 ". Finora la coppia con molta riservatezza aveva mantenuto il massimo riserbo riguardo il loro matrimonio, svelando ai media soltanto lo scorso luglio la risicata notizia di essersi uniti in matrimonio e null'altro.