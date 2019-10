Elena Morali massacrata sui social: "Pensa a ripulire la tua casa"

Dopo essersi raccontata a Pomeriggio 5 sui retroscena del presunto tradimento di Gianluca Fubelli Scintilla, Elena Morali torna a far parlare di sé per via di uno scatto che è apparso sul suo profilo Instagram.

La modella 29enne, infatti, è famosissima per aver partecipato a due reality di grande successo targati Mediaset – La Pupa e il Secchione e L’Isola dei Famosi – e in poco tempo ha conquistato davvero tutti grazie alla sua simpatia e il suo fisico slanciato e asciutto, ma con le forme al punto giusto. A ulteriore conferma il suo seguito su Instagram: la Morali conta ben 1 milione di follower.

Tuttavia, uno scatto che lei stessa ha condiviso non è stato accolto dai suoi fan come Elena sperava. Si tratta di una foto che la ritrae di spalle mentre è intenta a recuperare il suo gatto che si è andato a nascondere nei posti più impensabili. Insomma, chi ha un gatto sa quanto possano essere monelli, ma la particolarità di questa vicenda è l’angolo che è stato scelto per scattare la foto. Elena Morali, infatti, è immortalata di spalle con indosso solo reggiseno e uno shorts inguinale che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Ad accompagnare il post, l’ingenua didascalia: “Mi è semblato di vedere un gatto” .

La maggior parte degli utenti sono stati incantanti dall’ineguagliabile bellezza della Morali e l’hanno ricoperta di lusinghe di ogni tipo. Tra i commenti più quotati si legge: “Pure il gatto ha lo sguardo fisso...” , “Che bel panettone!” , “Al gatto è sembrato di vedere una topa” e “Il micio uno di noi” .

Eppure, molti altri hanno avuto qualcosa da ridire. La casa, a detta di alcuni utenti, sembrerebbe fin troppo in disordine e così hanno voluto rimproverarla senza mezzi toni: “Invece di pensare al gatto, pensa a ripulire la tua casa!” , “Troppo bella per darti da fare in casa?!?” e “Bella ma non balla, o forse dovrei dire bella ma non pulisce” . Infine, non è mancato chi, come al solito, ha criticato l'ostentazione continua del suo corpo: “Ogni scusa è buona per toglierti i vestiti… Hai altro da mostrare?” .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?