Elena Santarelli in costume criticata dal web. Lei sbotta: "A Bernardo piaccio così”

La forma fisica di Elena Santarelli è sempre motivo di discussione tra gli utenti del web. Una delle ultime foto che ritraggono la showgirl in costume ha scatenato l’ennesima polemica e, in questa occasione, la moglie di Bernardo Corradi ha voluto replicare agli hater.

Mostrandosi con un bikini nero mentre tiene in braccio la figlia Greta, Elena Santarelli ha salutato l’estate, ma i suoi follower si sono concentrati su un dettaglio: le sue forme esili. Così, ancora una volta, la showgirl è stata subissata da commenti polemici riguardo il suo fisico e, a chi ci è andato giù pesante, la Santarelli ha voluto replicare stizzita. “Ma non puoi arrabbiarti se ti vengono fatte delle critiche....certo foto che metti fanno impressione davvero....tipo questa sembri con un osso di fuori! Caspita anch'io sono magra, ma non così”, ha commentato un utente della rete. “ La gente scappa quando mi vede ”, ha replicato ironica e un pò stizzita la Santarelli, pronta a rispondere ad un altro utente della rete ancora più “cattivo” nei suoi confronti.