Elena Santarelli risponde a chi l'accusa di essere troppo "magra"

Elena Santarelli è tornata finalmente alla sua vita. Dopo la malattia del figlio Giacomo, ha avuto più tempo da dedicare a se stessa e allo sport, arrivando all’estate 2019 con un fisico da fare invidia. E infatti i soliti hater non l’hanno risparmiata, mettendo questa volta in discussione la sua “magrezza”.

Questo atteggiamento si chiama in inglese “skinny shaming”, e consiste proprio nel criticare le donne dello spettacolo magre, perché promotrici di valori estetici "sbagliati". Prima di lei ne sono state vittime Martina Colombari, Chiara Biasi e Chiara Ferragni, colpevoli di avere un metabolismo veloce e seguire uno stile di vita sano.

Non tutte le star sono “naturalmente” magre, ovviamente. Ma gli hater attaccano tutti indistintamente, a volte non notando alla base un vero disagio, che certo andrebbe “curato” da chi di competenza e non “giudicato”. Ma questo non è il caso di Elena Santarelli. La showgirl, quindi, ha provato a “prevenire” gli attacchi, mettendo nel post che la ritrae dopo l’allenamento mattutino la risposta alle domande e osservazioni che le avrebbero probabilmente rivolto.

“ Qui lascio alcune risposte a qualche commento che inevitabilmente arriverà: Elena sei troppo magra?- il metabolismo corre veloce e non posso farci nulla ”, ha scritto Elena Santarelli. La showgirl ha inoltre spiegato di fare sport non per diminuire il girovita ma per “ aumentare i livelli di serotonina ” e migliorare l’umore, di avere gli addominali molto definiti e poco grasso per una questione genetica e di lasciarsi andare più volte ai piaceri della tavola.

In molte storie e post passati, ha sempre parlato del suo stile di vita sano, fatto di una dieta ricca di verdure e tanto pilates. Certo, come confessato da lei stessa in uno dei commenti al post, anche i “pensieri” hanno una parte di responsabilità: “ Quello che è successo a mio figlio nel 2017 ha scatenato un prosciugamento di anima e corpo. Anche se ha concluso le cure, i pensieri ci sono e il metabolismo vola ”.