Addio a Nadia Toffa, Elena Santarelli attacca chi le augurava la morte

La notizia della morte di Nadia Toffa ha colpito tutti. È stato un fulmine, non troppo a ciel sereno, che ha squarciato un'oziosa e calda giornata estiva pre-ferragostana per molti italiani già in vacanza. Ancor più devastante è stata per chi la conosceva, per i colleghi e per chi la incontrava quasi quotidianamente nei corridoi Mediaset. Elena Santarelli non ha mai avuto occasione di incontrarla personalmente, ma le due da qualche anno erano legate da un filo invisibile, quello della malattia.

Elena Santarelli per tanto tempo ha combattuto insieme a suo figlio Giacomo una battaglia troppo grande per un bambino, dalla quale però il piccolo Corradi è riuscito a uscire. “ Non ti ho mai incontrata di persona, ho avuto la fortuna di conoscerti al tel e di sentire sempre ma dico sempre la tua voce allegra. Grazie per tutto l'affetto che hai rivolto a mio figlio Giacomo. Riposa in pace Nadia, lo meriti ”, ha scritto Elena Santarelli nel post commemorativo su Instagram prima di fare anche una storia.

“ Hai sempre avuto cura di sapere di Jack, sei sempre stata positiva quelle volte che riuscivo a sentirti. In silenzio hai sostenuto il progetto “Heal” e chissà quante altre associazioni ”, ha scritto la showgirl prima di rivolgere un pensiero ai genitori di Nadia Toffa: “ Il mio pensiero va alla tua mamma e al tuo papà e a tutta la tua famiglia. ”