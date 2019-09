Eleonora Rocchini racconta l'incidente: "Non so come siamo usciti dalla macchina"

Dopo Dalila Branzani, anche Eleonora Rocchini ha deciso di rompere il silenzio a seguito del gravissimo incidente che l'ha vista coinvolta nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre. Le due ragazze viaggiavano insieme ad altri due ragazzi a bordo di una Mercedes, quando nel quartiere Furigrotta l'auto ha improvvisamente perso l'aderenza con l'asfalto. La vettura si è quindi schiantata contro alcuni paletti di demarcazione della carreggiata e contro il cartello pubblicitario, distruggendosi.

Eleonora Rocchini ha raccontato su Instagram la sua versione dei fatti, dando la prima testimonianza diretta di quanto accaduto in quei minuti. Ha innanzitutto ringraziato tutti quelli che le sono stati vicini in un momento di così grande difficoltà, con messaggi e con testimonianze d'affetto. “ Non sapevamo se ne saremmo usciti vivi da quella macchina e invece stiamo tutti bene ”, scrive la ragazza prima di raccontare l'incidente dal suo punto di vista: “ Dopo una cena tra amici stavamo raggiungendo altri amici a Napoli e abbiamo perso il controllo della macchina in un tratto di strada in discesa, dove la macchina involontariamente ha preso velocità facendoci perdere il controllo del manubrio (volante, ndr) e di tutto. ” La versione data da Eleonora Rocchini, quindi, confermerebbe la prima ipotesi sulla causa dello schianto, anche se gli inquirenti sono ancora al lavoro per stabilirne con certezza le dinamiche.