Elettra Lamborghini confessa: "Sono esaurita, devo staccare per tornare più carica"

Il 2019 è stato un anno pieno di impegni per Elettra Lamborghini: la partecipazione in veste di giudice a "The Voice of Italy", l'uscita del suo album di esordio "Twerking Queen" e infine il tour promozionale in giro per il Paese. Un'agenda fitta di impegni che non l'ha tenuta lontana dai suoi fan e dai social, dove la cantante è sempre molto attiva. Ultimamente, però, Elettra Lamborghini ha ridotto la sua presenza sui social network e molti follower se ne sono accorti. Nel rispondere ad alcune domande nelle storie di Instagram, la regina del twerking ha confessato di essere stanca ed esaurita.

" Sono in un periodo Zen - ha scritto su Instagram Elettra Lamborghini - sono esaurita lo dico con il sorriso ma è la verità. Sono stanca da morire, dentro e fuori, e mi è venuta paura della gente anche solo se mi guardano. Sto cercando di concentrarmi su me stessa, sulla mia salute e tornare nel giro di poco carica di energie. Sono tranquilla e consapevole, è normale non mi sono fermata un attimo quest'anno. Adesso ho solo bisogno di staccare un po' la spina e fare tanta nuova musica. Ma mi conosco, vado sempre a periodi, questo week parto e starò via due mesi, conto di tornare più carica di prima ".

Ancora una volta Elettra Lamborghini torna a parlare apertamente della sua paura della gente, che la porta a scappare dai suoi fan quando li incontra per strada. Un disagio cresciuto nel tempo che oggi si è trasformato in una vera e propria paura. Lo stress, l'attenzione costante su di lei e gli impegni hanno così convinto la cantante a staccare la spina, allontanandosi dall'Italia per qualche mese. Una pausa, per concentrarsi sulla musica, che le consentirà di tornare più carica e forse con qualche timore in meno.