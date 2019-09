Elettra Lamborghini scappa da una fan e rivela: "Sto malissimo, ma tengo il sorriso"

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini sfugge ai fan che la perseguitano e, dopo l’ennesimo episodio di fuga, ha deciso di raccontare cosa la spinge a tenere lontane le persone.

Attraverso delle Instagram story, l’ereditiera, che ha ottenuto un enorme successo di pubblico dopo la partecipazione alla nuova edizione di The Voice of Italy su Rai 2, ha deciso di mettersi a nudo e rivelare, una volta per tutte, il suo stato d’animo. Tutto nasce da un selfie che la Lamborghini ha negato ad una fan: un atteggiamento che potrebbe sembrare da altezzosa, ma che in realtà nasconde un profondo disagio psicologico che la ragazza ha sviluppato negli ultimi tempi.