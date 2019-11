Elettra Lamborghini incontra due fan: "Mi hanno riconosciuta dal c..."

Simpatico incontro tra Elettra Lamborghini e due fan a Miami Beach, dove la cantante è volata per un periodo di vacanza prima di tornare in Italia.

Lei, che aveva confessato di essere spaventata dall’assalto della gente che la seguiva per strada anche mentre era intenta a fare jogging, non ha resistito alla richiesta di un selfie da parte di due appassionati italiani che l’hanno riconosciuta a Miami Beach grazie ad una inconfondibile caratteristica. Anche questa volta, l’incontro con i sostenitori è avvenuto mentre Elettra si stava dedicando ad una corsetta rilassante ma, a dispetto di quanto spesso è accaduto in Italia, la Lamborghini ha scelto di fermarsi a fare una foto con i due sconosciuti perché attirata dalla loro simpatia.

Lei, che aveva deciso di raccontarsi ai fan spiegando di fingere il sorriso, ma di soffrire profondamente, aveva ammesso di aver sviluppato una paura nei confronti delle persone dopo l'enorme successo riscontrato in seguito alla partecipazione a The Voice of Italy. " Ho sviluppato una atroce paura per le persone, soffro da matti ma cerco di non farlo vedere. Sto malissimo ma tengo sempre il sorriso - aveva detto sui social - . Quando sono sola ho paura delle persone. Perché se io vado a trovare la mia cavalla e voglio stare da sola, non mi aspetto che ci siano persone che vogliono fare una foto con me. Questo in psicologia accade quando una persona sta nella sua zona di comfort ma quest'ultima viene violata ". La simpatia dei fan napoletani, però, ha permesso alla Lamborghini di mettere da parte le paure e concedersi per un selfie con loro.

“ Ragazzi, succede che oggi ho stranamente una gran voglia di correre – ha iniziato a raccontare lei attraverso delle Instagram story - . C’è solo un problema: non ho il reggiseno e non corro mai perché ho le t...e troppo grosse ”. “ Succede che per la prima volta sto facendo un video selfie davanti ad un sacco di persone – ha continuato a spiegare la Lamborghini mostrandosi in tenuta sportiva - . Mi vergogno da morire...Ma vi devo raccontare una cosa: ho beccato due napoletani, che io adoro, che mi hanno chiesto di fare una foto ”.