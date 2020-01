Elettra Lamborghini perde l'anello regalatole dal padre: "Aveva un valore inestimabile"

A due settimane dal suo esordio sul palco dell'Ariston, Elettra Lamborghini ha racconta un singolare episodio cui è stata protagonista nelle scorse ore. La cantante ha svelato ai suoi follower, attraverso un post pubblicato su Instagram, di aver perso un prezioso anello - regalo di suo padre in occasione di un compleanno - a Dubai più di un anno fa e di averlo ritrovato in circostanze misteriose poche ore fa.

Elettra Lamborghini sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano "Il resto scompare". Nonostante in molti abbiano criticato la scelta di Amadeus di portarla all'Ariston, lei si sta preparando per l'approdo in riviera dove è attesa anche con un cambio di look. Nelle scorse ore, però, la cantante si è trovata al centro di un singolare ritrovamento. Lei stessa ha raccontato l'accaduto in un post pubblicato nelle storie del suo account Instagram, dove ha spiegato: " Questo anello è troppo speciale per me, me l'ha regalato mio papà anni fa per il mio compleanno e ha un valore inestimabile per me. Esattamente un anno fa lo persi a Dubai, ero convinta me l'avessero addirittura rubato ".