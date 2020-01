Elisa De Panicis smaschera Andrea Denver: "Ecco cosa ha chiesto a Ignazio Moser"

Nella Casa del Grande Fratello Vip sembra che qualcuno abbia architettato un piano per conquistare il gradimento del pubblico: stando a quanto dichiarato da Elisa De Panicis, infatti, Andrea Denver avrebbe varcato la Porta Rossa con l’intento di suscitare gossip e scandali utili per un ritorno mediatico.

Tra la De Panicis e Denver, com’è noto, c’è stata una frequentazione durata alcuni mesi e che lui, in un primo momento, ha preferito negare davanti le telecamere di Canale 5. Poi, il confronto con Elisa ha fatto emergere le vere motivazioni di Andrea, che si è scusato per aver fatto finta di “dimenticare” il loro passato sentimentale e spiegato di aver agito a tutela della sua vita privata.

Nelle ultime ore, però, Elisa è tornata all’attacco e, durante un momento di confidenza con Paola Di Benedetto, ha svelato il piano che Andrea avrebbe architettato per concentrare su di sé l’attenzione delle telecamere. “ Ti ricordi a metà dicembre abbiamo registrato i video del Gf? Ecco, io e lui avevamo degli hotel vicini – ha iniziato a raccontare la ex di Uomini e Donne - . Lui mi chiama e mi dice: ‘Senti posso venire in camera tu a farti dei massaggi?’. Io gli ho detto di no e lui mi ha detto: ‘Ho parlato con Ignazio Moser e gli ho chiesto se c’erano dei posti dove poter far roba senza essere visti dalle telecamere’ ”

La De Panicis, che ha descritto Denver come un finto bravo ragazzo, ha inoltre aggiunto che il desiderio del giovane era quello di stringere una forte amicizia con Ivan Gonzalez e fidanzarsi proprio con lei. “ Prima di entrare al Gf mi ha detto: ‘A me piacerebbe che Ivan Gonzalez diventasse il mio migliore amico e che io e te ci fidanzassimo’. Ti giuro mi ha detto così, tipo piano scritto – ha continuato a raccontare - . Un piano creato da lui. Sono sicura di quello che dico, non me le invento le cose ”.

Le rivelazioni di Elisa, però, non si sono fermate. La ragazza ha accusato il modello di “andare a convenienza” e di fingersi simpatico con Rita Rusic perché “lei è un pezzo grosso”. Tra loro, inoltre, pare che la frequentazione non sia sempre stata idilliaca, anzi. Nel periodo del loro flirt, è accaduto che Andrea decidesse di allontanare da casa sua la De Panicis prenotandole un albergo e, in alcune occasioni, avrebbe avuto atteggiamenti irrispettosi nei suoi confronti abbracciando altre ragazze proprio davanti ai suoi occhi. Il dubbio, però, sorge spontaneo: Elisa sta buttando fango su Andrea dopo le pene d’amore che lui le ha fatto vivere?