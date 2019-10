Elisa Isoardi ricorda Beppe Bigazzi: ​"Ha dato voce alla qualità in tv"

La puntata odierna de La Prova del Cuoco si è aperta con un sentito omaggio a Beppe Bigazzi. Elisa Isoardi e la produzione hanno voluto ricordare Bigazzi, morto nei giorni scorsi, come personaggio cardine delle prime edizioni del programma culinario della Rai. La conduttrice, visibilmente commossa, ha salutato il pubblico, esordendo: " La puntata di oggi comincia sotto tono perchè dobbiamo salutare una persona davvero molto importante. Una persona che mi ha accolto, la prima volta nel 2009, in questo modo ". Sul maxi schermo è partito, così, il video del primo incontro tra la Isoardi e il popolare gastronomo toscano. Al rientro in studio, Elisa Isoardi ha dedicato a Beppe Bigazzi parole di elogio: " Lui ha insegnato a tutta Italia il valore del legame tra la terra e la cucina, senza di lui non esisterebbe la tv che parla di qualità. Lui è stato il primo, 20 anni fa, oggi lo fanno tutti e non esiterebbe questa Prova del Cuoco. Grazie Beppe, soprattutto per quello che ci hai regalato ".

Anche il co-conduttore, Claudio Lippi, si è unito al commosso saluto a Bigazzi: " Beppe 20 anni fa diceva delle cose per cui è stato scambiato per un marziano. Invece diceva cose attualissime ". Un coro unanime di saluti e ricordi che è uscito anche dagli schermi televisivi, trasferendosi sui social dove Antonella Clerici ha omaggiato l'amico con un post social toccante. Loro due, insieme a Anna Moroni, hanno portato il programma culinario più longevo e seguito della televisione italiana al successo. Poco importa se la Rai fu costretta a metterlo alla porta, nel 2010, per le dichiarazioni su come si cucinavano i gatti al posto dei conigli. Nel cuore del pubblico rimarrà sempre semplicemente Beppe Bigazzi.