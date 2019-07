Elisa Isoardi in topless: “Riprendo in mano la mia vita”

Archiviata la storia con Matteo Salvini, Elisa Isoardi volta pagina. La conduttrice si rimette in gioco e appare in topless sulla copertina della rivista Gente in edicola questa settimana. “ Ho appena ripreso in mano la mia vita – dichiara la presentatrice – dopo un periodo complicato. E ora vivo la mia estate libera ”.

Mani sul seno, costume a pois che copre l’ombelico e sorriso ammaliante, la Isoardi si sta rimettendo in forma in vista della prossima stagione televisiva, che la rivedrà ancora al timone de La prova del cuoco su Rai 1. “ I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo – ha spiegato recentemente al settimanale Vero – mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle sei del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa. Un uomo adesso proprio non lo voglio , mi basta un barboncino ”.

Elisa Isoardi replica a chi le dice di essere ingrassata

Apparsa in splendida forma sulla copertina di Gente, Elisa Isoardi smentisce così tutte le chiacchiere sull’aumento di peso che l’hanno colpita sui social. A chi le ha fatto notare spesso e volentieri di essere ingrassata, fino ad ipotizzare addirittura una gravidanza, la diretta interessata ha replicato per le rime.