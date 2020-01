Hackerato il profilo di Elisabetta Franchi: "Gianluca Vacchi mi ha aiutato"

" È stato un duro combattimento, ma finalmente la pagina è di nuovo nostra ", sono le prime parole pronunciate da Elisabetta Franchi al termine della brutta vicenda che l'ha vista protagonista nelle ultime ore. Il profilo Instagram della stilista è stato infatti hackerato da una banda di professionisti che, sottraendo dati sensibili e password, ha tentato di compiere una vera e propria estorsione.

Tutto è cominciato nella tarda mattinata del 14 gennaio quando ignoti si sono impossessati dell'account ufficiale Instagram della popolare stilista bolognese. La banda ha cancellato tutti i post e modificato l'area delle informazioni, sostituendo il logo di Elisabetta Franchi con l'immagine della bandiera turca. Poi sono comparse scritte inquietanti: " Hackerato dalla Turkish Army " e la frase: " Penso che dovresti incrementare un po' di più la tua sicurezza ". Un brutto colpo per una delle regine della moda italiana che si è vista costretta a chiedere aiuto ai suoi follower per segnalare agli amministratori del social network quanto stava accadendo.

Questo non è però bastato. Il gruppo di hacker ha contattato la stilista, facendo richieste di denaro in cambio del ripristino dell'account. La Franchi si è vista così costretta a intervenire. Lei stessa ha raccontato, attraverso un lungo video social - pubblicato su un secondo profilo Instagram - cosa è successo in seguito: " Quando è successo l’attacco Gianluca Vacchi, il mio angelo custode, mi ha subito contattato dicendomi che conosceva una persona che poteva levarmi dall’impiccio. È stato un lungo combattimento durato fino alle 4 di stanotte, dove un abile italiano, solo contro tanti, ha contrastato una banda di hacker professionisti ".