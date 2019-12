Elisabetta II e i suoi eredi, in uno scatto le quattro generazioni di monarchi

Il 2019 non è stato un anno facile per la regina Elisabetta II e per tutta la monarchia inglese. Sono stati tanti e piuttosto importanti gli scandali che hanno coinvolto la Corona. Tuttavia, anche la regina a Natale cerca un po' di serenità e di pace circondandosi dai suoi affetti e una delle ultime foto diffuse da Kensington Palace mostra un momento inedito della famiglia reale, che è qualcosa di più di un semplice scatto familiare.

Si tratta di foto ufficiali rilasciate a sostegno di un'iniziativa benefica sostenuta dalla regina e dalla famiglia reale, per offrire un aiuto extra alle forze armate inglesi e alle associazioni dei veterani. Durante le festività, la regina organizza speciali incontri per raccogliere i fondi, in pieno spirito natalizio. Pare che il Natale sia particolarmente amato da Elisabetta II, come dimostra la ferma volontà di riunire tutti i membri della famiglia presso la residenza di Sandrigham nei giorni di festa.

Le fotografie pubblicate sul profilo ufficiale di Kensington Palace sono qualcosa di più di un semplice ritratto familiare. La regina Elisabetta II, il principe Carlo e il principe William si trovano dietro a una grande tavolata, davanti a un grande e lussuoso albero di Natale e con loro c'è anche il principe George. Sembra si tratti di una normalissima scena familiare nella quale il piccolo di casa di diverte a preparare il pudding, uno dei dolci della tradizione inglese. Tutti i componenti più anziani ridono nel vedere il piccolo principe mescolare gli ingredienti in una grande terrina di ceramica. A uno sguardo e un'analisi più attenta non sfugge che nelle fotografie siano ritratti la sovrana del Regno Unito e i suoi diretti successori. In una sola foto, infatti, è stata inserita l'intera linea di successione diretta al trono inglese dei prossimi decenni. È un messaggio forte quello trasmesso della regina, che alcuni leggono come la volontà di comunicare la continuità del trono mentre altri interpretano lo scatto quasi come un passaggio di consegne da parte di Elisabetta II.

È un'immagine inedita da parte della famiglia reale, che cerca di allinearsi con i tempi ma, soprattutto, di recuperare consensi dopo gli scandali. All'inizio dell'anno il principe consorte di Elisabetta II è stato coinvolto in un incidente d'auto a Sandrigham, che l'ha convinto a lasciare la patente di guida. Durante l'anno si sono succeduti i malumori interni per alcuni comportamenti del principe Harry ma, soprattutto, di sua moglie Meghan Markle. La regina ha dovuto far fronte alla rottura tra i due fratelli figli di Lady D e del principe Carlo ma, soprattutto, in questo periodo è impegnata a spegnere le polemiche e a risolvere la grave situazione di suo figlio Andrea, coinvolto nello scandalo Epstein. Inoltre, come se non bastasse, lo scorso venerdì il principe consorte, 98 anni, è stato ricoverato a Londra in via precauzionale e ancora non si hanno notizie certe sul suo stato di salute e sulle possibili dimissioni.