Elodie e Marracash a La Scala, il web boccia il loro look: "Inadeguati"

L’evento mondano cult del mese di dicembre è la prima a La Scala di Milano dove, ogni anno, numerosi volti noti dello spettacolo presenziano suscitando più o meno clamore. Tra i presenti all’evento 2019 c’erano anche Elodie e Marracash, che non hanno perso occasione per postare sui social uno scatto che li ritrae alla loro “prima alla Prima”.

I due, che si sono conosciuti grazie al singolo dell’estate scorsa, “Margarita”, si sono detti innamoratissimi l’uno dell’altra e, se Elodie, un tempo, era molto restia a postare scatti su Instagram che riguardavano la sua vita sentimentale, oggi non esita a condividere con i follower tutta la sua gioia per questo amore arrivato in maniera del tutto inaspettata. “ Non avevo mai pubblicato foto così in vita mia. Siamo stati in Africa, felici, era un modo per fargli capire che ci tenevo. Poi è il mio fidanzato, mi viene voglia di dirlo a tutti, mi sento giusta vicino a lui ”, aveva detto lei in una intervista a Vanity Fair motivando, così, anche lo scatto pubblicato da Zanzibar in cui i due si baciavano appassionatamente.

Anche Marracash non ha mai avuto remore nel raccontare il suo amore per Elodie descrivendolo come “un incastro di pianeti meraviglioso” che gli ha permesso di concludere quel percorso di rinascita iniziato da solo e culminato con la pubblicazione dell’ultimo album, “Persona”. Come la fidanzata, quindi, anche il rapper milanese non esita a pubblicare foto che lo ritraggono insieme ad Elodie ma, se la maggior parte degli scatti è subissato di complimenti, uno degli ultimi è stato oggetto di critica da parte di alcuni utenti della rete.

La foto postata da Elodie direttamente dalla prima del Teatro La Scala, ha scatenato alcuni hater che hanno ritenuto inadeguato il look scelto dalla cantante e da Marracash per un evento così importante. “Sembrate Ivano e Jessica in Viaggi di nozze. Inadeguati per una prima alla Scala”, ha commentato un internauta al quale, qualcuno, ha anche dato ragione: “Diciamo che sono alla scala solo perché evento mondano top...”, “Basta avere un po' di notorietà. Oggi è così, purtroppo...”, “Non era il caso di farsi fare la foto con la mano sul sedere alla prima della scala...”. Ai commenti degli hater, però, Elodie e Marracash hanno preferito non replicare.