Emis Killa: "Non sono ricco, in Italia se guadagni 100 più di 50 vanno allo Stato"

" La fama non mi ha dato alla testa mai, ma sicuramente ha cambiato il mio modo di vedere alcune cose, per via dei confort che ho oggi ". Così Emis Killa ha risposto a un fan curioso di sapere quanto il successo e l'essere famoso stessero influenzando la sua vita da rapper. Il cantante ha risposto alle domande curiose dei suoi follower sui social e al quesito sulla fama non si è nascosto dietro un dito.

Il rapper ha spiegato che, sì, il successo ottenuto grazie alla sua musica gli ha fatto cambiare la percezione delle cose e che a volte ha dimenticato il valore delle cose: " Mi rendo conto che a volte non ho una concezione equilibrata di alcune cose. Mi è capitato ad esempio di parlare di un paio di jeans come se non costassero troppo e chi mi era di fianco mi ha fatto notare (ridendo) che equivalevano a metà del suo stipendio ". Un ragionamento che potrebbe far scattare la polemica, ma Emis Killa ha precisato che: "N on è cattiveria né mancanza di umiltà e infatti cerco sempre di non fare gaffe. Semplicemente ti abitui a un altro modo di vivere e purtroppo a tratti ti dimentichi che la normalità non è quella che stai vivendo tu ".