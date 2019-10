Emma Marrone: "Gli haters? Quattro sfigati che riversano odio sui social"

Per la sua prima intervista televisiva dopo la malattia, Emma Marrone ha scelto Che tempo che fa e, a tu per tu con Fabio Fazio, la cantante salentina ha parlato del suo disco “Fortuna”, del periodo difficile e degli attacchi degli haters, che non l’hanno lasciata in pace nemmeno dopo l’annuncio dei problemi di salute.

Emozionata per questa prima apparizione televisiva, Emma è tornata con un album “personale”, che comprende, oltre al pezzo scritto per lei da Vasco Rossi, anche tre brani messi nero su bianco di suo pugno e che ha sentito in maniera “viscerale”. Pronta per festeggiare i dieci anni di carriera, la cantante non ha potuto fare a meno di accennare al suo periodo difficile da poco passato. “ Sto bene, mai stata meglio – ha detto a Fabio Fazio - . Non è stata una passeggiata di salute, però sto qui, sto bene... ”.