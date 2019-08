Erica Piamonte in ospedale: "Ho un dolore atroce"

Erica Piamonte è una delle concorrenti del Grande Fratello 16 che ha riscosso maggiore successo durante la sua esperienza nel reality di Canale5, in parte anche grazie all'amicizia particolare con Taylor Mega. La commessa fiorentina si è dichiarata bisessuale all'interno della Casa e ha avuto contatti intimi con Gaetano Arena, prima di stringere un legame molto forte con l'influencer trentina, entrata in casa come ospite.

Uscita dalla Casa, Erica Piamonte ha continuato la conoscenza con Taylor Mega con la quale ha fatto anche una bella vacanza tra la Costiera Amalfitana e Capri. In questi giorni è molto impegnata tra serate ed eventi e si sta godendo la popolarità che le ha regalato il reality condotto da Barbara d'Urso. È molto social e ama coinvolgere i suoi fan nella quotidianità soprattutto tramite le storie di Instagram. È qui che ieri pomeriggio ha aggiornato i suoi seguaci, informandoli che da lì a poche ore sarebbe partita per il mare. In serata, invece, ha comunicato il cambio di programma che ha preoccupato.