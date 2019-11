Eros Ramazzotti sorpreso in flagrante con una ragazza. Nuovo flirt per il cantante?

Eros Ramazzotti, dopo i rumors che gli hanno attribuito un inesistente flirt con Miss Italia, sta vivendo una nuova liaison? Il cantautore romano è stato colto in flagrante mentre abbraccia vigorosamente una giovanissima ragazza dalla chioma bruna. Ramazzotti in questi ultimi mesi è stato investito dal gossip a causa delle rottura del legame d'amore con Marica Pellegrinelli. Una storia importante quella intercorsa tra loro che ha sollevato il pettegolezzo dell'intera penisola. Dalla loro unione sono nati due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Ramazzotti e la Pellegrinelli, nonostante abbiano messo una pietra sulla loro relazione passata, continuano a mantenere aperti i canali comunicativi per garantire il benessere dei due figli che hanno in comune, da loro amati e di cui ne sono responsabili. Dopo la parentesi con la modella, l'artista è stato investito da un'ondata invadente di gossip che lo ha visto protagonista di molti presunti flirt, poi categoricamente smentiti. Come nel caso della storia fittizia che il cantante avrebbe vissuto, a detta dei pettegolezzi, con Miss Italia, Carolina Stramare, notizia poi finita nel dimenticatoio perché misconosciuta da entrambi i presunti amanti.

Nuovo flirt in corso per Eros Ramazzotti?

Il cantante in questi giorni si trova in Svizzera perché impegnato nella promozione della sua tournée musicale, "Vita Ce N'è Wourld Tour". Una delle tappe programmate nella serie dei concerti a cui Ramazzotti dovrà presenziare, è la citta di Lubiana. La rivista di cronaca rosa Chi diretta dal giornalista Alfonso Signorini ha lanciato lo scoop inerente Eros Ramazotti, la notizia la si può reperire pubblicata sul nuovo numero in edicola dal 27 novembre. Gli obiettivi di Chi hanno paparazzato il musicista a distanza più che ravvicinata con una avvenente mora molto più giovane di lui. Dopo la sua esibizione musicale, l'artista romano si è recato trafelato all'hotel che lo ospita, qui l'attendeva all'esterno della struttura una giovane donna mora. Chi è la ragazza misteriosa sorpresa accanto a lui? Al momento è ancora ignota l'identità della piacente giovane, ma, considerato la sua età, potrebbe essere una qualche amica della figlia Aurora o la figlia di un suo amico o collega musicista. Nell'attesa che vengano svelati ulteriori particolari di questa presunta neo storia sentimentale alquanto piccante...

Quello che è tangibile è il fatto che Eros Ramazzotti e la bella ragazza mora si sono abbracciati voluttuosamente, approcciandosi con molto entusiasmo. Dagli scatti indiscreti traspare che tra loro scorra un feeling e una certa chimica, come palesato dal bacio scambiatosi, innocente ma fervido. E del proseguo della serata non ne abbiamo traccia documentata, se non l'incontro preliminare alquanto rivelatore testimoniato dal noto settimanale di gossip. Il celebre cantautore della borgata romana, in auge dagli anni Ottanta, è attualmente impegnato nel suo tour musicale "Vita Ce N'è Wourld Tour" che sta registrando uno strepitoso successo. Dopo aver cantanto nelle arene più prestigiose del mondo, Ramazzotti è rientrato in Italia per potersi esibire nei palazzetti più importanti del Bel Paese. L'anno prossimo il musicista ha in programma un'altra tournée in America dove sfodererà le sue doti artistiche in 15 tappe live. Se Eros ramazzotti stia realmente vivendo un nuova storia d'amore o se si sia trattato soltanto di un banale incontro fortuito per ora ci è ignoto. Dovremo attendere qualche altro passo falso o leggerezza commessa dei nuovi presunti amanti per poter appagare la nostra sete di gossip.