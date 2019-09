Eros Ramazzotti: "La vita prosegue, bisogna essere forti e sapere che hai figli da portare avanti"

Negli ultimi tempi Eros Ramazzotti è stato grande protagonista, suo malgrado, del gossip a causa della fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli e dell’inizio della relazione di quest’ultima con Charlie Vezza.

Il cantante, però, è riuscito a mantenere i nervi saldi continuando ad occuparsi del suo lavoro: la musica, che lo ha tenuto impegnato per tutta l’estate. “ Non mi sono quasi mai fermato – ha spiegato ai microfoni della trasmissione radiofonica I Lunatici – . È stata una estate molto calda in tutti i sensi, abbiamo fatto tutti sold out, la gente dimostra sempre il suo grande affetto ”. Ma la sua ultima estate verrà ricordata, oltre che per i successi professionali, anche per la fine dell’amore con la Pellegrinelli. Del gossip, però, Eros Ramazzoti non si preoccupa, ha le spalle abbastanza forti per ignorare ogni voce che si sparge sul suo conto e sulla sua vita privata.

“ Sono abituato a certe cose, la gente non penso che abbocchi a tutto quello che scrivono – ha detto lui ai microfoni di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio - . Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso ”. “ La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti – ha aggiunto ancora il cantante, scegliendo di non soffermarsi troppo sulle questioni private - . Il resto, poi, migliora sempre ”.

Al primo posto, dunque, per Ramazzotti c’è il benessere dei figli e, proprio in virtù di questo, lui e la Pellegrinelli hanno scelto di rimanere in rapporti pacifici e civili tanto da farsi vedere insieme in occasione del primo giorno di scuola della figlia.