Estate 2019 "a tutta addominali" per i calciatori in vacanza

La maggior parte dei calciatori sono ormai in vacanza e si sta godendo qualche giorno di ferie prima di ricominciare gli allenamenti intensivi nei ritiri estivi. Molti di loro hanno scelto il mare Mediterraneo anche in questa estate, mentre altri sono volati in lidi lontani per esplorare nuove realtà. Le mete preferite dai calciatori in vacanza sono sempre le Isole Baleari e la Sardegna ed è qui che la maggior parte di loro mette in mostra il fisico scultoreo. Sono sportivi e sono giovani, per 11 mesi all'anno si allenano duramente per garantire prestazioni fisiche di alto livello sui campi di calcio. Il risultato sono addominali cesellati, gambe di marmo e muscolatura guizzante sotto il Solleone d'estate, con gli immancabili tatuaggi che ormai fanno parte del corredo standard di quasi tutti i calciatori professionisti.

Molti di loro hanno scelto di trascorrere le vacanze assieme ai colleghi. Mentre i “veterani” dei campi di calcio sono partiti assieme alle famiglie, i più giovani non perdono occasione di divertirsi con gli amici. Alberto Cerri, Federico Bonazzoli e Davide Calabria sono volati insieme a Ibiza per qualche giorno di relax al mare. Le giovani promesse del calcio italiano si divertono tra gite in barca e in gommone per la gioia delle turiste che affollano le spiagge dell'Isla Bonita in queste settimane. Del gruppo dei tre, l'unico a non mostrare tatuaggi evidenti sul suo corpo è Federico Bonazzoli, attualmente in prestito alla Sampdoria e nel giro nella nazionale italiana. Un altro gruppo di calciatori che ha scelto Ibiza è quello composto da Luca Pellegrini, Davide Frattesi, Edoardo Bianchi e Alessandro Plizzari, che assieme ad altri amici sono volati sull'Isla Bonita. Tatuaggi e addominali di ordinanza, la comitiva trascorre l'estate a divertirsi sulle più belle spiagge delle Baleari in attesa di tornare in Italia per iniziare la nuova stagione.

È in Spagna anche El Shaarawy mentre Mateo Musacchio ha scelto la Grecia. I capelli del calciatore del Milan sono diventati di un bel biondo ossigenato, in linea con la moda attuale mentre gli addominali perfetti restano una costante per Musacchio, uno dei calciatori più in forma dell'estate. Sono nascosti dai tatuaggi che ricoprono gran parte del suo corpo, invece,gli addominali di Mauro Icardi, che sta trascorrendo le vacanze in Oriente con Wanda Nara, concedendosi una sosta nelle magnifiche spiagge polinesiane. Chi non ha il fisico appannato è Cristiano Ronaldo, che non perde occasione di allenarsi nemmeno d'estate. Ha perfino affittato uno yacht extra lusso con tanto di palestra a bordo per continuare a tenere in forma i suoi addominali così perfetti durante la vacanza al largo della Costa Azzurra.