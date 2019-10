Eugenie di York pubblica un video per il suo anniversario, ma "taglia" Meghan e Kate

Mentre il Regno Unito si prepara per il prossimo Royal Wedding, una coppia ha festeggiato il suo primo anniversario di matrimonio: Eugenie di York e Jack Brooksbank. Per farlo la secondogenita del principe Andrea e Sarah Ferguson ha postato sul suo profilo Instagram un filmino con tutti i momenti più belli del suo gran giorno.

Il 12 ottobre 2018 Eugenie ha sposato il suo fidanzato nella cappella di St George del Castello di Windsor, con una cerimonia in pompa magna. Lui indossava l’abito classico, lei uno splendido vestito bianco a maniche lunghe, con profonda scollatura sulla schiena per mettere in bella vista la sua cicatrice, “ricordo” della sconfitta scoliosi. Estrosa e anticonvenzionale ha deciso di non mettere il velo.

Le immagini raccontano l’intera cerimonia: dalla preparazione e arrivo degli sposi, fino al loro saluto ai sudditi, in veste di marito e moglie. Le scene sono accompagnate dalla voce delle loro promesse, il momento più bello di tutta la cerimonia, in cui " quest’uomo e questa donna " si sono giurati amore eterno.

In un giorno così speciale non potevano ovviamente mancare mamma Sarah, papà Andrea e la sorella Beatrice, che in più di un’occasione compaiono all’interno del video. Ma per tutti gli altri invitati non c’è molto spazio. Gli occhi più attenti hanno notato che in nessuna scena compaiono i cugini William e Harry con le rispettive mogli, Kate Middleton e Meghan Markle, come fa notare anche un articolo su Amica. Eppure erano tutti presenti al Royal Wedding. Kate e William si sono concessi uno dei pochi momenti di romanticismo in pubblico: mano nella mano al passaggio della sposa, ricordando (forse) il loro giorno più bello. Meghan Markle aspettava già Archie, ma nessuno ancora lo sapeva. La notizia fu resa pubblica dopo qualche giorno, togliendo dai riflettori il matrimonio della cugina.

Proprio questo dettaglio potrebbe aver causato un po’ di "maretta" in famiglia e qualche conseguente piccola vendetta. Beatrice ha deciso, infatti, di annunciare le sue nozze proprio durante il tour dei duchi di Sussex in Sudafrica, spostando su di lei l’attenzione, mentre sua sorella avrebbe voluto "cancellarli" dai ricordi. Non ci sarebbe nulla di così strano, dopo tutto: Eugenie è una dei pochi membri della Royal family ad avere un account privato che gestisce autonomamente, scegliendo come e cosa pubblicare. Che quella della principessa sia stata una dimenticanza o una piccola ripicca, la secondogenita di Andrea ha deciso di porvi subito rimedio: inserendo i “parenti” mancanti in altre clip, pubblicate nelle Instagram Stories. Comunque, in queste situazioni, è sempre meglio "non tirare troppo la corda".