Eva Grimaldi: "Gabriel Garko più di un fratello, non potrei tradire la sua amicizia"

Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Eva Grimaldi ha parlato del suo rapporto con Gabriel Garko, uomo al quale è stata legata a lungo e che oggi è uno dei suoi più cari amici.

I due furono fidanzati per quattro anni, dal 1997 al 2001, e, ora che la Grimaldi è convolata a nozze con Imma Battaglia, Gabriel Garko è stato scelto come testimone dell’attrice. Negli ultimi tempi, però, lui è finito al centro del gossip per l’amicizia – definita da molti particolare – con Gabriele Rossi e, proprio in merito alle illazioni su una storia d’amore tra i due, Eva ha deciso di dire la sua sfruttando i microfoni di Rai 1.