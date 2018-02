Eva Henger: "Francesco ha già visto Cecilia Rodriguez"

Eva Henger mette ancora nel mirino Francesco Monte. Tra i due è gelo dopo le accuse sull'Isola e a quanto pare la mission de Le Iene di far tornare il sereno tra i due non ha avuto effetto. Questa volta l'ex naufraga colpisce l'ex tronista sul lato sentimentale. Infatti rivela alcune confidenza fatte dallo stesso Monte che riguardano proprio Cecilia Rodriguez, la sua ex. "Mi ha detto che prova ancora dei sentimenti per Cecilia e che dopo la fine del Grande Fratello Vip è andato a trovarla. Non hanno fatto l’amore, però…", ha affermato l'ex pornodiva.



Insomma a quanto pare tra i due ci sarebbe ancora qualcosa, fors epiù di un'amicizia. Solo qualche giorno fa le telecamere di Striscia hanno pizzicato Monte e Cecilia insieme per le vie di Milano. E ora le parole della Henger a "Casa Signorini" possono riaccedere il gossip. Ma Eva non dimentica comunque la sua "lite" con l'ex tronista e afferma: "Dopo che ha acquistato la marijuana è cambiato e non abbiamo più parlato".