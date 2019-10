Eva Henger, lo sfogo: “Le certezze svaniscono e ti ritrovi in una mare di dolore”

Eva Henger ha fatto capolino sui social network dopo mesi di silenzio e di distacco dal mondo virtuale. La showgirl ungherese ha commosso i follower scrivendo un messaggio dal tenore intimo postato nelle Instagram Stories, il cui contenuto toccante pare riferirsi sottilmente al suo rapporto sofferto con la figlia Mercedesz. Dopo gli anni del grande successo nel mondo dei film hard e del porno, Eva Henger ha subito una progressiva metamorfosi distaccandosi definitavemente da quel mondo e intraprendendo un percorso diverso di vita sia sul piano lavorativo che nel privato. Oggi, l’ex porno diva è una madre molto premurosa e amorevole nei confronti di sua figlia Mercedesz. Agli occhi del grande pubblico è ormai noto che il rapporto tra madre e figlia si sia incrinato a causa del malcontento della Henger riguardo al legame sentimentale tra Mercedesz e Lucas Peracchi. Negli ultimi mesi, infatti, le incomprensioni tra le due donne sono balzate agli onori della cronaca rosa, che ha riportato i vari episodi nei quali madre e figlia hanno litigato sugli schermi televisivi o sui social sempre a causa della medesima motivazione: l’ex tronista Peracchi. Eppure la Henger e sua figlia Mercedesz hanno mostrato in svariate apparizioni pubbliche, prima della comparsa dell'ex tronista di Uomini e Donne nelle loro vite, che tra loro intercorresse un legame e una complicità speciali, facendo trasparire all’esterno che il loro fosse un rapporto da vere amiche.

Naturalmente, Eva Henger è risentita come madre delle turbolenze in corso nel rapporto con sua figlia, e sta vivendo una fase dolorosa e triste della sua esistenza. Il legame affettvo con Mercedesz si è ulteriormente pregiudicato dopo le ultime rivelazioni confessate dall’ex attrice ungherese nel corso della trasmissione dell’emittente Mediaset Domenica Live. La Henger ha rivelato pubblicamente aspetti privati della storia d’amore tra Mercedesz e Lucas Peracchi che ha lasciato attoniti tutti gli ospiti presenti e la stessa conduttrice Barbara D’Urso. La notizia “bomba” disvelata dalla Henger madre concerne il fatto che l’ex tronista, fidanzato della figlia, nasconderebbe una personalità ambigua, incline ad atteggiamenti violenti che riuscirebbe a celare opportunamente all’esterno. Attualmente la relazione tra l’ex isolana e Peracchi prosegue serenamente, dopo un periodo di forti tentennamenti. Ma, secondo il parere della donna, il rapporto della coppia sarebbe viziato da aspetti poco chiari. L’opinionista ungherese ha, difatti, raccontato davanti alle telecamere del programma della D’Urso: “ Un po’ di tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che Lucas aveva alzato le mani. l giorno dopo l’ha giustificato e scelto di dare una seconda possibilità. Lui è venuto a casa mia in Ungheria, si è scusato e anche io l’ho perdonato. In alcuni momenti della loro relazione sono arrivata addirittura a difenderlo". Mercedesz, addolorata e adirata per quanto riferito pubblicamente da sua madre, ha replicato alle sue accuse, sia durante l’ospitata a Domenica Live sia usufruendo del canale social, cercando di smontare la congettura avanzata da lei. Ma il pubblico sembra non averle creduto, avellando la tesi della madre.