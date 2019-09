Eva Riccobono nuda su Instagram: "Vestiti e scarpe non mi piacciono"

La modella e attrice Eva Riccobono ha infiammato il web con una foto su Instagram in cui si mostra nuda: "Vestiti e scarpe non mi piacciono".

La top model di fama internazionale ha deciso di illustrare la sua filosofia di vita con uno scatto bollente postato sui social. Nella foto, Eva Riccobono si mostra all'obiettivo completamente nuda, seduta su una pedana di legno e immersa nel bosco. Le gambe sono raccolte in posizione quasi fetale e lasciano intravedere il profilo del seno. Gli unici accessori che la donna si concede sono gli orecchini e un cappello di paglia, con cui aveva già coperto le parte intime in una foto postata qualche giorno fa.

Lo scatto sensuale e immerso nella natura è l'occasione che permette a Eva Riccobono di spiegare ai suoi follower la sua filosofia di vita. La riflessione parte dalla difficoltà di ritornare alla vita ordinaria dopo le ferie: "La cosa che per me è più difficile al ritorno dalle vacanze estive è proprio il ritorno alla civiltà". "Vestiti, scarpe, città e rumori non mi piacciono", sentenzia sicura la supermodella.

Eva Riccobono cerca di descrive al meglio il suo carattere: "Mi sono sempre sentita un animale selvaggio, il mio carattere, le mie decisioni la mia sempre poca voglia sin da piccola di mettermi le scarpe o tagliarmi i capelli". Il post si conclude con un sondaggio per i follower: "E voi amate più la città o la natura?". Su questa scelta, la bellissima siciliana non ha dubbi e lo esprime tramite un hashtag: #naturelover.

Tra i commenti c'è chi mostra apprezzamento e chi fa notare che per una che si chiama Eva non può essere altrimenti. A lasciare il loro parere sul quesito "natura o città?" arrivano anche Alessia Marcuzzi e Paola Iezzi che si mostrano in accordo con Eva Riccobono a cui lasciano alcune emoticon con i cuori.

