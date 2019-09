La ex di Fabio Troiano sbotta dopo il red carpet dell’attore con la Pedron: “Schifata”

Il Festival del Cinema di Venezia ha segnato il debutto della coppia composta da Fabio Troiano ed Eleonora Pedron, ma la ex fidanzata dell’attore, Anny Centis, non ha reagito bene.

Troiano e la Pedron, che hanno tentato di mantenere riservata la loro relazione nonostante le incursioni dei paparazzi, hanno deciso di uscire allo scoperto sul red carpet della Mostra del Cinema dove, tra sorrisi e abbracci, si sono lasciati andare ad un bacio che ha fatto immediatamente il giro della rete. Dopo essere stati avvistati insieme in Sicilia, i due hanno voluto non commentare la nascita dell’amore almeno fino a quando non fossero stati certi che si trattasse di un sentimento importante. Trascorsi alcuni mesi da quelle foto paparazzate, quindi, l’attore e la showgirl hanno ritenuto giusto confermare la relazione, ma la ex compagna di Troiano ha sbottato sui social lasciando intendere che tra lei e Fabio non sia finita in maniera pacifica.