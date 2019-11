La ex tronista Sara Tozzi ha ritrovato l’amore: è tornata col suo ex

La partecipazione di Sara Tozzi a Uomini e Donne è durata solo poche settimane: la ex tronista, infatti, decise di lasciare il programma perché ancora legata al passato e all’ex fidanzato.

In lacrime, la giovane modenese confessò di non sentirsi ancora pronta per cercare un nuovo amore e, rammaricata, si congedò dal pubblico di Canale 5 scusandosi per non essere stata in grado di cogliere l’opportunità offertale. “ Durante le ultime esterne fatte mi sono accorta di avere la testa da un'altra parte. Mi sono chiesta se la causa di tutto questo fosse ciò che era accaduto in studio con Javier (suo corteggiatore, ndr), ma la realtà non era quella – aveva spiegato la Tozzi a Uomini e Donne Magazine -. Credo di non avere né la testa né il cuore liberi, dopo la mia ultima relazione. Voglio precisare che, pur ritrovandomi a fare queste riflessioni, con il mio ex fidanzato non c'è stato alcun contatto o ritorno di fiamma ”.

Fino a quel momento, infatti, Sara Tozzi non si era riavvicinata all’ex fidanzato, Francesco Riccò. Nelle ultime settimane, però, una serie di rumors iniziati a circolare sul web parlavano di un ritorno di fiamma tra i due giovani e, oggi, è proprio il fidanzato della ex tronista a confermare il gossip sul suo profilo Instagram. Pubblicando una vecchia foto che lo ritrae insieme a Sara in una delle ultime estati trascorse insieme, Francesco si è lasciato andare ad una dichiarazione che conferma la riappacificazione della coppia. “ Sei dentro di me dal primo giorno e ogni giorno resti l’unica che vorrei ci rimanesse per sempre – ha scritto il giovane modenese - . Ti amo ”.

Tantissimi si sono riversati sul profilo social di Riccò per complimentarsi con entrambi per questo ritorno di fiamma. In tanti, inoltre, hanno rivolto un particolare pensiero a Sara, congratulandosi con lei per essere stata una delle troniste più vere e sincere della storia di Uomini e Donne: rispettando il programma e il pubblico, infatti, la Tozzi ha rinunciando ad una opportunità offertale e deciso di seguire il cuore.