Fabio Colloricchio cambia fidanzata, ma non "abitudini"

Anno nuovo, vita nuova: un detto che vale per tutti. O quasi. Fabio Colloricchio, in realtà, sembra non essere cambiato molto nel corso degli anni, nonostante questo 2020 sia iniziato accanto ad una nuova fidanzata.

Conclusa la sua relazione con Nicole Mazzocato, conosciuta grazie a Uomini e Donne, Colloricchio ha partecipato all’edizione spagnola de L’Isola dei famosi dove ha incontrato la sua attuale compagna, Violeta Mangrinan. I due hanno dato scandalo consumando un rapporto davanti alle telecamere iberiche e di quanto accaduto se n’è parlato in Italia e in Spagna. Fabio e Violeta, però, si sono fatti una grassa risata davanti al gossip e hanno dimostrato che il loro amore poteva andare oltre Supervivientes.

Colloricchio, infatti, per amore della fidanzata, ha lasciato l’Italia e si è trasferito in Spagna, dove oggi convive con la sua Violeta. Si potrebbe pensare, quindi, che per l’ex tronista di Uomini e Donne sia iniziata una nuova vita, ma un video pubblicato sui social lo inchioda. Come ricorda la pagina Instagram Very Inutil People Fabio, in realtà, è un ragazzo abbastanza abitudinario. Almeno dal punto di vista sentimentale. Nelle immagini condivise sui social e prese direttamente dai profili del giovane italo argentino, infatti, Colloricchio fa le stesse identiche cose sia con Nicole che con Violeta.

Il 28 dicembre del 2018 si faceva tagliare i capelli dalla Mazzocato, a dimostrazione della grande fiducia nutrita in lei e, a distanza di un anno, ecco che la Mangrinan fa la stessa identica cosa con il fidanzato. Ma non è tutto. L’1 gennaio 2019, Fabio e Nicole inauguravano il nuovo anno esibendosi in un balletto sensuale che, puntualmente, si è ripetuto a Capodanno 2020 con Violeta.

Il video che ha fatto il giro della rete ha scatenato l’ironia e l’ilarità degli internauti. “Non spende nemmeno cinque euro dal barbiere”, ha scherzato un utente, “Un merluzzo sarebbe più sveglio”, ha aggiunto un altro, “Che pagliaccio”, “Fasullo”, “Speri di ripetere con Violeta la stessa storia di Nicole”, hanno continuato a scrivere gli internauti. Lui, invece, pare non abbia ancora messo a fuoco quello che sta succedendo sui social. Si sa, però, la rete non perdona e tutto ciò che viene condiviso sui potrebbe ritorcersi contro, un giorno o l’altro.