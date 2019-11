Fabio Colloricchio è senza freni. Fa ancora sesso in diretta con Violeta

Non riescono a tenere a freno la passione e, dopo aver creato scandalo a L’Isola dei famosi spagnola, Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan tornano a fare sesso davanti le telecamere.

L’ex tronista di Uomini e Donne, balzato agli onori della cronaca rosa per aver consumato un rapporto con la compagna di avventura senza curarsi della presenza di occhi indiscreti, è tornato a far parlare di sé non solo per questo aspetto. Durante la partecipazione a Supervivientes, Fabio iniziò a raccontare dettagli inediti e privati della sua relazione con la ex compagna, Nicole Mazzocato, tanto che quest’ultima si vide costretta ad intervenire legalmente per impedire all’argentino di continuare a rivelare quello che era stato il loro privato. " Non associate più il mio nome a quello di Fabio ", aveva sbottato la modella e influencer sui social, spiegando così di non voler in alcun modo più essere accostata al suo ex compagno che, fino a quel momento, lei aveva sempre voluto rispettare e tutelare.

Conclusa l’esperienza nel reality show spagnolo, poi, Fabio ha deciso di lasciare l’Italia per iniziare a vivere il suo amore con Violeta Mangrinan in Spagna, dove i due hanno preso casa insieme e iniziato a convivere. La coppia, però, è rimasta solo per breve tempo lontana dalle telecamere e, negli ultimi giorni, Colloricchio e la fidanzata sono tornati ad essere protagonisti della televisione iberica. I due, infatti, stanno partecipando al programma "Crazy Camp", reality show in cui sei volti di "MyHyV" viaggeranno per la Spagna in un camper. I concorrenti dovranno affrontare prove fisiche, giornate in campeggio, combattimenti di convivenza e una celebrazione finale a Cuenca. Tra i partecipanti, c'è anche l’ex fidanzato di Violeta, Julen de la Guerra, il ragazzo che la giovane ha tradito (e poi lasciato) per Fabio durante Supervivientes e, chissà, se i tre riusciranno a mettere da parte i conflitti del passato per coalizzarsi e superare le prove che attendono il gruppo.

Nonostante la presenza dell’ex fidanzato di Violeta abbia reso l’esperienza della coppia più difficile del previsto, Fabio e la Mangrinan non sono riusciti a tenere a freno la passione nemmeno in questa occasione e, nel cuore della notte, si sono lasciati travolgere dall’istinto e hanno consumato un vero e proprio rapporto davanti alle telecamere. Pur nascondendosi sotto le coperte, infatti, è stato abbastanza chiaro ciò che i due stessero facendo insieme. E il video, presente sul canale Mtmad, ha già fatto il giro della rete.