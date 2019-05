Fabio Colloricchio si lascia andare e fa sesso davanti alle telecamere

La storia tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio è finita ormai parecchi mesi fa. Lei ha ricominciato con la sua vita (è già fidanzata con un altro uomo) e a quanto pare lui pure. Ma diciamo che Fabio ha (ri)cominciato alla grande. Il modello argentino, infatti, in queste ore si trova all'Isola dei Famosi spagnola, Supervivientes. Sta gareggiando come concorrente. E proprio qui sembra aver riscoperto l'amore. Con chi? Con la bella Violeta Mangrinan, star della tv madrilena.

I due, fin dai primi giorni, hanno creato un rapporto piuttosto affiatato. Poi da cosa nasce cosa, la complicità si è fatta più forte, Fabio Colloricchio ha iniziato (pure) a parlare male della sua ex Nicole e denigrando una pensava di dare più valore alla sua nuova fiamma. Pensava, appunto. Dall'Italia, infatti, contro di lui sono apparsi una marea di insulti, critiche e offese. Diciamo che il suo comportamento non è piaciuto, ma Fabio non lo sa e va avanti per la sua strada. Va talmente dritto che la scorsa notte ha consumato un rapporto sessuale con la cara Violeta. Il tutto rigorosamente davanti alle telecamere.

I cameraman presenti in Honduras hanno filmato i momenti intimi tra i piccioncini che per l'occasione si sono appartati in una zona remota della spiaggia. I due - pensavano - di festeggiare in solitudine il compleanno di Colloricchio. Peccato, però, che si siano dimenticati delle telecamere. La produzione ha mandato in onda il tutto e sui social il video piuttosto hot è diventato virale.