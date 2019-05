Fabio Colloricchio fa sesso davanti alle telecamere. La sua fiamma: "Top dalla vita in giù"

Fabio Colloricchio si è lasciato piuttosto andare all'Isola dei Famosi nella sua edizione spagnola.

L'ex fidanzato di Nicole Mazzocato, infatti, ha consumato un rapporto sessuale completo con Violeta Mangrinyan. Ma prima di arrivare a fare sesso davanti alle telecamere - diciamo nei giorni precedenti - si è lasciato andare con la influencer madrilena a una serie di complimenti. Fabio, infatti, ha ripetuto come un ritornello "quanto sei bella", "sei bellissima", sei più bella di Nicole". Ecco questo è un bel problema perché per fare i complimenti alla sua attuale fiamma ha screditato la sua ex. Nicole, ovviamente, si è difesa sui social e ha dato la sua versione dei fatti chiedendo "di non essere più associata a quel nome".

Fin qui i fatti. Ora spuntano altri dettagli sulla notte di passione fra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan. Sulla spiaggia di Superviventes, infatti, i due piccioncini hanno fatto i loro (romantici) affari. Le telecamere hanno ripreso tutto e il giorno dopo Violeta ha raccontato ai naufraghi come è andata la folle notte di passione.

"Non ci sono stati solo toccamenti, è successo tutto", dice la modella per togliere ogni dubbio. Poi scende ancora più nel dettaglio e va oltre: "Dalla vita in giù è top, oltre la media. Se è stato così bello su un tappetino all'Isola, immagina a casa". Che signora...