Fabio Colloricchio saluta Violeta che lascia Supervivientes: "Abbiamo una vita fuori"

Piccolo dramma a Supervivientes per l’abbandono di Violeta Mangrinan, costretta a salutare il suo Fabio Colloricchio e a tornare in Spagna a causa di alcuni problemi di salute.

La ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne è stata una delle grandi protagoniste di questa stagione del reality show. Approdata su L’Isola dei famosi iberica, ha fatto subito breccia nel cuore di Fabio che, con lei, si è aperto e ha iniziato ad intrecciare una conoscenza trasformatasi ben presto in passione focosa e, poi, in amore. I due sono stati al centro delle polemiche per aver consumato un rapporto sessuale davanti alle telecamere di Telecinco ma, incuranti delle discussioni nate sul loro conto, hanno continuato a dimostrare attrazione reciproca e, ora che Violeta ha dovuto dire addio (in maniera momentanea) al suo Fabio, lui si è lasciato scappare una dichiarazione che fa pensare che la relazione tra i due andrà avanti anche dopo il reality show.