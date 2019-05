Supervivientes, Fabio Colloricchio: “Quattro anni di inferno con Nicole”

E’ attualmente impegnato con Supervivientes, L’Isola dei famosi spagnola, ma pur essendo lontano dall’Italia, Fabio Colloricchio continua ad essere protagonista del gossip nostrano.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto già parlare per il flirt nato sulle spiagge deserte con la compagna di avventura, anche lei ex tronista della versione iberica del dating show di Maria De Filippi, Violeta Mangrinan, che ha lasciato il fidanzato proprio in seguito alla conoscenza con il giovane argentino. Pochi giorni addietro, inoltre, Fabio aveva commentato la bellezza di Violeta ritenendola nettamente superiore a quella della ex fidanzata Nicole Mazzocato, il cui nome è tornato ad essere protagonista di Supervivientes durante l’ultima puntata del reality show.