Fabio De Luigi: "Non andai da Costanzo e fu la mia fortuna"

Ospite del programma I Lunatici di Rai Radio 2, Fabio De Luigi ha raccontato degli inizi della sua carriera e del periodo della sua gavetta.

L’attore e comico ha spiegato come ha mosso i suoi primi passi: “La prima grande occasione della mia vita è capitata per curiosità: mi sono iscritto ad un concorso per comici, molti anni fa, e non so perché mi hanno preso. Ed eccoci qui”. “Ancora non si sono accorti di aver sbagliato forse”, aggiunge ironico.

Fabio De Luigi ha detto la sua anche sullo stato attuale della comicità in Italia: “Il successo di Zelig ha dato la stura a tanti altri programmi di quel genere. C’è stato forse un abuso di programmi comici che ha portato ad andare a cercare continuamente materiale umano che magari era talentuoso ma non era pronto". "Qualcuno probabilmente è stato bruciato per strada”, rivela con una goccia di amaro in bocca.

Fabio De Luigi - che oggi è uno degli attori dal successo più solido e ogni suo nuovo film fa registrare ottimi incassi al botteghino - ha rivelato poi un aneddoto che ci fa capire da dove provenga questa solidità. Secondo l'attore, il motivo del suo successo sarebbe da rintracciarsi nel fatto di non essere approdato sul prestigioso palco del Teatro dei Parioli: "La mia fortuna, lo dico sempre, è stata di non andare al Maurizio Costanzo Show nell'anno in cui ho fatto il concorso. I primi tre classificati avevano la possibilità di andare al Maurizio Costanzo Show. Io arrivai quarto e non ci andai".

Quello che poteva sembrare un elemento negativo ha finito poi per rivelarsi positivo. Non ottenere subito le luci della ribalta ha permesso a Fabio De Luigi di fare una gavetta che lo ha formato al meglio: "Mi sono fatto una decina d’anni di palcoscenico in giro per locali. È importante. Per questo mi sono fatto trovare pronto quando è arrivata la Gialappa’s".