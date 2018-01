Fabio Fazio ancora senza stipendio

Il pagamento stipendio faraonico di Fabio Fazio sarebbe stato bloccato dalla Corte dei Conti. L'indiscrezione è stata diffusa con un flash sul sito Dagospia.

Il problema nasce dall'indagine che la Corte ha avviato sui contratti relativi alla nuova edizione di Che tempo che fa, spostata quest'anno in prima serata su Raiuno e che è finita nell'occhio del ciclone per i bassi ascolti fin qui ottenuti. Meno del 15% di share a fronte di uno stipendio di 2,8 milioni di euro che andrebbero a Fabio Fazio e che sono stati contestati dal deputato Pd Michele Anzaldi che ricopre anche il ruolo di vicesegretario della commissione di Vigilanza Rai. I giudici contabili, infatti, hanno avviato la loro indagine dopo che Anzaldi aveva presentato un esposta alla Procura regionale del Lazio per un possibile danno erariale alla tv di Stato.