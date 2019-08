Fabio Rovazzi e la rottura con Fedez: "Non si può conciliare amicizia e lavoro"

Fedez, Fabio Rovazzi e J-Ax, fino allo scorso anno eravamo abituati a vederli spesso insieme. Insieme per una hit estiva oppure per un video ma comunque legati da una forte amicizia. Poi qualcosa si è rotto e le loro strade si sono divise. O almeno quella di Fedez, visto che J-Ax e Fabio Rovazzi continuano a collaborare artisticamente e nella vita privata sono amici.



Oggi però Fabio Rovazzi ha rotto il silenzio e in un'intervista al settimanale Grazia dove ha parlato della rottura con Fedez. " Semplice, io e Fedez abbiamo preso strade diverse, tutto qui. Sono cose che capitano a tanti. Umanamente questa storia mi ha insegnato che non si può conciliare l’amicizia con il lavoro. È la lezione più importante che ho imparato fino ad ora ”, ha spiegato Rovazzi, da poco rientrato da un viaggio che ha toccato anche l'area 51 dove è stato protagonista di un episodio surreale.



Sulla rottura, dunque, Rovazzi non si è sbilanciato troppo con le parole, cosa che non fece invece Fedez in un'intervista dello scorso marzo a "Il Fatto Quotidiano". In quell'occasione il cantante spiego che: " Le separazioni nascono perché io non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta. Io faccio l’errore grande di mischiare l’affettività al lavoro. Quindi poi non riesco a recitare la parte dei separati in casa. Ho conosciuto Rovazzi che, sconosciuto, faceva video e sa che gli ho dato tantissimo. Lui stesso lo dice. L’evidenza non si può negare. Il mio errore è stato non comprendere che la sua direzione artistica era un’altra, non quella strettamente musicale. Grande talento d’attore, comunque. In tutto. Non lo avevo intercettato ".