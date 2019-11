Fabrizio Moro assente a Domenica in: il cantante sta male e si scusa in un videomessaggio

Tra gli ospiti invitati nel salotto della "zia d'Italia" era molto attesa la presenza di Fabrizio Moro. Il cantautore di San Basilio, infatti, avrebbe dovuto prendere parte al programma televisivo Domenica In durante la puntata del 10 novembre. Ma, senza un congruo preavviso, Moro ha deciso alla fine di non potervi presenziare. Mara Venier, entusiasta di dover improvvisare una delle sue chiacchierate informali face to face con il tenebroso e affasciante cantante romano, nel corso della puntata ha dovuto annunciare al grande pubblico, leggermente imbarazzata e dispiaciuta, che Fabrizio Moro non sarebbe intervenuto in puntata a causa di un problema di salute transitorio. Il musicista ha informato, successivamente, la Venier e i suoi fan di essere stato colpito da un malanno stagionale e che debilitato dagli effetti di una febbre molto alta è stato impedito di presentarsi nello studio televisivo del noto contenitore domenicale.

Le scuse di Fabrizio Moro nel suo videomessaggio

Fabrizio Moro ha giustificato la sua assenza a Domenica In, porgendo pubblicamente le sue scuse, in un videomessaggio trasmesso in diretta. Il cantante ha voluto puntualizzare di aver preferito, in tali condizioni fisiche, evitare di compromettere il suo stato di salute presenziando al programma. Moro ha riferito che attualmente è impegnato nella sua tournée Figli di nessuno, e che per tale ragione desidera preservare la sua condizione fisica per poter assolvere al meglio l'importante impegno lavorativo. La Venier, sullo scadere dell'intervista con Giordana Angi, ha preannunciato l'assenza dell'ospite successivo, Fabrizio Moro, informando il pubblico riguardo la motivazione alla base della declinazione dell'invito da parte del cantante. "Devo farvi vedere un piccolo video, perché doveva arrivare Fabrizio Moro, invece sta male e ha la febbre alta. Ci ha mandato però un video messaggio e vogliamo salutarlo tutti insieme. Ha 40 di febbre", ha riportato in diretta la conduttrice veneziana.

Poco dopo è stato trasmesso un videomessaggio in cui è apparso Fabrizio Moro visibilmente indisposto con un aspetto stanco e avvilito. Il cantautore si è detto molto dispiaciuto per non aver potuto prendere parte alla trasmissione televisiva e ha esplicitato le sue scuse pubbliche, gustificando la sua assenza con tali parole: "Ciao Mara e ciao a tutti. Mi dispiace non poter essere lì con voi oggi. Purtroppo sto a riposo perché devo continuare il tour. Domani sarò a Catania mentre mercoledì a Firenze. E poi Brescia, Bologna, Torino ecc…quindi meglio non rischiare e guarire velocemente questa febbre", ha spiegato Moro nel video. "Mara ti voglio bene, ti prometto che appena finirà il tour sarò da te", ha concluso il cantautore. Mara Venier con il suo consueto approccio caloroso ha replicato lui: "Vieni quando vuoi, amore della zia".

Il musicistica 44enne ha esternato con convinzione la sua promessa a Mara Venier riguardo la probabilità futura di essere ospite del suo programma appena liberato dagli appuntamenti della sua tournée. In effetti, Fabrizio Moro in quest mesi è impegnato nella sua tournée musicale che lo porta in giro per l'Italia seguendo le varie tappe prestabilite. Il cantautore romano sta sponsorizzando il suo tour Figli di nessuno partito dopo l'incisione del suo ultimo e decimo album omonimo che sta riscuotendo notevole successo.